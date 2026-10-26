Tragiczny pożar w Świętokrzyskiem. Nie żyje kobieta

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Tragiczny pożar w Świętokrzyskiem. W miejscowości Kozów w powiecie koneckim spłonął dom jednorodzinny. W jednym z pomieszczeń znaleziono ciało kobiety. W akcji brało udział siedem zastępów straży pożarnej.

W nocy z niedzieli na poniedziałek, tuż po godzinie 1:00, w miejscowości Kozów w powiecie koneckim (woj. świętokrzyskie) doszło do tragicznego pożaru. Ogień objął dom jednorodzinny, a akcja ratunkowa trwała kilka godzin.

Na miejsce zdarzenia skierowano siedem zastępów straży pożarnej.

Niestety w jednym z pomieszczeń znaleziono ciało kobiety – poinformował kpt. Marcin Bajur ze świętokrzyskiej policji.

Na razie nie są znane przyczyny wybuchu pożaru. Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają okoliczności tragedii.

Dom został doszczętnie zniszczony przez ogień.

Służby apelują o ostrożność i regularne sprawdzanie instalacji elektrycznych oraz urządzeń grzewczych, szczególnie w okresie jesienno-zimowym.