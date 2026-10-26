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Tragiczny pożar w Świętokrzyskiem. Nie żyje kobieta

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 26 października (07:19)

Tragiczny pożar w Świętokrzyskiem. W miejscowości Kozów w powiecie koneckim spłonął dom jednorodzinny. W jednym z pomieszczeń znaleziono ciało kobiety. W akcji brało udział siedem zastępów straży pożarnej.

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Tragiczny pożar w Świętokrzyskiem. Nie żyje kobieta
Zdjęcie poglądowe /Shutterstock

W nocy z niedzieli na poniedziałek, tuż po godzinie 1:00, w miejscowości Kozów w powiecie koneckim (woj. świętokrzyskie) doszło do tragicznego pożaru. Ogień objął dom jednorodzinny, a akcja ratunkowa trwała kilka godzin.

Na miejsce zdarzenia skierowano siedem zastępów straży pożarnej. 

Niestety w jednym z pomieszczeń znaleziono ciało kobiety – poinformował kpt. Marcin Bajur ze świętokrzyskiej policji. 

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Na razie nie są znane przyczyny wybuchu pożaru. Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają okoliczności tragedii. 

Dom został doszczętnie zniszczony przez ogień.

Służby apelują o ostrożność i regularne sprawdzanie instalacji elektrycznych oraz urządzeń grzewczych, szczególnie w okresie jesienno-zimowym.


Źródło: RMF24
Tagi: pożar

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