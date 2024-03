W przyszłym tygodniu do użytku oddana może zostać pierwsza w Warszawie kładka pieszo-rowerowa - dowiedział się dziennikarz RMF FM. Nowa przeprawa przeszła pozytywnie testy obciążeniowe.

/ Michał Dobrołowicz / RMF FM

Kładka ma prawie pół kilometra długości i łączy warszawską Pragę z Bulwarami Wiślanymi. Jak zauważa nasz reporter, gdyby nie ekipy budowlane, z daleka nowa kładka wygląda, jakby była już gotowa.

Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski na pytanie naszego dziennikarza o termin oddania do użytku nowej przeprawy, potwierdził, że ostatnie testy obciążeniowe zakończyły się wynikiem pozytywnym i stołeczny ratusz będzie informował o konkretnej dacie oddania kładki do użytku.

/ Michał Dobrołowicz / RMF FM

Kładka jest bezpieczna, potwierdziły to testy. Przełom marca i kwietnia to moment, gdy planujemy oddać kładkę do użytku - przyznaje w rozmowie z naszym reporterem Diana Zyglewska z firmy Budimex, która odpowiada za budowę kładki. To oznacza, że są szanse, że w czasie świąt wielkanocnych z kładki skorzystają pierwsi warszawiacy.

Jak zauważa nasz dziennikarz, kładka wygląda dobrze pod względem architektonicznym. Jest szeroko, są dwa pasy, przypomina to trochę Most Łazienkowski.

Projekt architektoniczny mostu pieszo-rowerowego został wybrany w międzynarodowym konkursie, ogłoszonym pod koniec 2016 roku i rozstrzygnięty we wrześniu 2017. Spośród 40 nadesłanych prac zwyciężył wspólny projekt biur: Schüßler-Plan, polska filia niemieckiego biura projektowego i DKFS Architects z Londynu.