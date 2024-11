Sąd Okręgowy w Warszawie uniewinnił trzech oskarżonych o zabójstwo byłego premiera PRL Piotra Jaroszewicza i jego żony Alicji Solskiej. Sędzia Stanisław Zdun w uzasadnieniu mówił o "błędach i uchybieniach" w postępowaniu prokuratury.

Sędzia Stanisław Zdun / Paweł Supernak / PAP

Zbrodnia w Aninie

Piotr Jaroszewicz i jego żona Alicja Solska na zdj. z 1992 r. / Zbigniew Matuszewski / PAP

Piotr Jaroszewicz - premier PRL w latach 1970-1980 - został zamordowany wraz z żoną Alicją Solską-Jaroszewicz w ich domu w Aninie. Do zbrodni doszło w nocy z 31 sierpnia na 1 września 1992 r.

Bandyci zacisnęli na szyi byłego premiera rzemienną pętlę, a przedtem go maltretowali. Jego żona zginęła od strzału w głowę z bliskiej odległości. Został on oddany ze sztucera jej męża.

W kwietniu 1994 r. zatrzymano czterech kryminalistów z Mińska Mazowieckiego, których podejrzewano o dokonanie zabójstwa Jaroszewiczów. Mężczyźni od początku twierdzili, że są niewinni. W 1998 r. ówczesny Sąd Wojewódzki w Warszawie uniewinnił całą czwórkę z braku dowodów. W 2000 r. wyrok uniewinniający utrzymał Sąd Apelacyjny w Warszawie.

W 2017 r. prokuratura zdecydowała o podjęciu kolejnego śledztwa. Postępowanie nabrało rozpędu po wyjaśnieniach Dariusza S. Mężczyzna złożył je w lutym 2018 r. w toku innego śledztwa - groziła mu surowa kara w sprawie uprowadzenia dla okupu.

Dariusz S. przyznał się do udziału w zbrodni. Wskazał na swoich byłych kolegów z grupy - Roberta S. i Marcina B. Ten drugi też przyznał się do obecności na miejscu zabójstwa.

3 września 1992 r. Policja przed willą Jaroszewiczów w Aninie / CAF/Teodor Walczak / PAP

Gang karateków przed sądem

Oskarżony Robert S. (P) na sali Sądu Okręgowego w Warszawie / Paweł Supernak / PAP

W 2018 roku prokuratura informowała o przełomie ws. zbrodni w domu Jaroszewiczów. To nie jest pudło, jak było kiedyś, to jest trafienie. Jesteśmy co do tego przekonani, choć oczywiście ostatecznie tę sprawę będzie rozstrzygał sąd - mówił w marcu 2018 roku ówczesny minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro.

Według prokuratury Robert S. miał udusić Piotra Jaroszewicza oraz zastrzelić Alicję Solską-Jaroszewicz. Ponadto został oskarżony o zabójstwo małżeństwa S. w 1991 r. w Gdyni oraz usiłowanie zabójstwa mężczyzny w Izabelinie w 1993 r.

Dariusz S. i Marcin B. zostali oskarżeni o współudział w zabójstwie byłego premiera PRL. Wszyscy byli członkami tzw. gangu karateków, który w latach 90. dokonał kilkudziesięciu napadów rabunkowych.

Proces przed Sądem Okręgowym w Warszawie trwał ponad cztery lata. Prokuratura zażądała łącznej kary dożywocia dla głównego oskarżonego Roberta S., a także 7 i 5,5 lat więzienia dla Dariusza S. oraz Marcina B.

Zdaniem prok. Katarzyny Płończyk, Dariusz S. oraz Marcin B. zasługują na zastosowanie nadzwyczajnego złagodzenia kary. Bez wyjaśnień tych osób, sprawy objęte tym aktem oskarżenia pozostałyby niewyjaśnione, a rodziny nie poznałyby nigdy prawdy - podkreśliła.

Obrońcy oskarżonych wnioskowali o uniewinnienie całej trojki. Mec. Dawid Dąbrowski - obrońca Roberta S. - ocenił, że prokuratura chce w sprawie "przekonać do hipotezy, która zwyczajnie jest sprzeczna z prawdą", a jej działania w śledztwie "były próbą złamania niewinnego człowieka".