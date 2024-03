W wieku 96 lat zmarł Jerzy Mindziukiewicz "Jur" - powstaniec warszawski, a w ostatnich latach wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich. Informację o jego śmieci podało Muzeum Powstania Warszawskiego.

Jerzy Mindziukiewicz / Wojciech Olkuśnik / East News

"Z żalem informujemy, że na wieczną wartę odszedł Jerzy Mindziukiewicz "Jur". Wielki Przyjaciel Muzeum Powstania Warszawskiego, członek Rady Muzeum, wiceprezes i skarbnik Związku Powstańców Warszawskich" - przekazało Muzeum Powstania Warszawskiego. Zacytowało też jego słowa wypowiedziane w 77. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.



My, Powstańcy naszym bogatym wieloletnim doświadczeniem z całym przekonaniem możemy powiedzieć, że bez wolności i suwerenności życie człowieka jest niezmiernie trudne i ciężkie. Apelujemy więc do wszystkich młodych, aktywnych ludzi: dbajcie i walczcie o te wartości - mówił wtedy Jerzy Mindziukiewicz.

Jerzy Mindziukiewicz "Jur" urodził się 11 lipca 1927 r. w Warszawie. Przed wojną uczęszczał do szkoły powszechnej nr 26 przy ul. Miedzianej 8, którą ukończył już w czasie okupacji niemieckiej (w budynku przy ul. Tarczyńskiej 8).



Mindziukiewicz kontynuował edukację w warszawskiej szkole kupieckiej Józefa Gąseckiego, która mieściła się przy ulicy Królewskiej 23. W rozmowie z Muzeum Powstania Warszawskiego opowiadał, że "było to ukryte gimnazjum, w którym przerabiano obowiązujący dla tego typu szkoły program".



Należał do konspiracji niepodległościowej najpierw w ramach Konfederacji Narodu, a po jej scaleniu z Armią Krajową był członkiem AK. Należał do plutonu "Drużyn Bojowych Niedźwiedzi", wywodzącego się z Konfederacji Narodu.



W czasie Powstania Warszawskiego brał udział w walkach o Centralny Dworzec Pocztowy u zbiegu ul. Żelaznej i Al. Jerozolimskich w szeregach 3. kompanii - I batalionu "Lecha Żelaznego" - zgrupowania "Chrobry II", w stopniu strzelca. Wyszedł z miasta wraz z ludnością cywilną.



Od 2020 Jerzy Mindziukiewicz "Jur" był skarbnikiem i wiceprezesem Prezydium Zarządu Związku Powstańców Warszawskich.