Jan Nowak-Jeziorański, legendarny „kurier z Warszawy” został w poniedziałek patronem jednego z wrocławskich tramwajów. Jego imieniem, zgodnie z panującą tradycją, nazwany został, nowoczesny, niebieski tramwaj Moderus Gamma.

Tramwaj, którego patronem jest Jan Nowak-Jeziorański wyruszył na ulice Wrocławia (fot. MPK Wrocław) /

Jan Nowak-Jeziorański to kolejna wybitna postać uhonorowana w ten sposób przez wrocławskie MPK. Do tej pory patronami niebieskich tramwajów zostali m.in. Maria Koterbska, ks. Stanisław "Orzech" Orzechowski czy Wanda Rutkiewicz.

Od samego początku ideą MPK przy nadawaniu imion naszym pojazdom było, aby kultywować pamięć o osobach szczególnie zasłużonych - tak dla Wrocławia, jak i jego mieszkańców. Kimś takim jest Jan Nowak-Jeziorański, postać wybitna. Powstaniec warszawski, słynny kurier z Warszawy, ale też wieloletni dyrektor Radia Wolna Europa - zresztą nie bez przyczyny numer boczny pojazdu to 3325, by uhonorować 25 lat przez które kierował on rozgłośnią - wyjaśnił prezes MPK Wrocław Witold Woźny.

Uroczyste odsłonięcie tramwaju odbyło się w poniedziałek na pl. Teatralnym. Pierwszy przejazd prowadził pod Ossolineum, z którym Jan Nowak-Jeziorański był przez lata związany. To właśnie tam, do Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, trafiło, zgodnie z jego wolą, całe archiwum legendarnego "kuriera z Warszawy".