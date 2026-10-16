Jej internetowych gróźb nie zlekceważono. 19-latka sugerowała masakrę

RMF24

Dziewiętnastoletnia studentka jednej z warszawskich prywatnych uczelni groziła w internecie zabójstwami z użyciem noża. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, zatrzymali ją policjanci ze stołecznej Ochoty.

Młoda kobieta na grupie utworzonej na jednym z komunikatorów przez studentów zaczęła zamieszczać dziwne wpisy. W jednym z nich stwierdziła, że należy do „grupy nożowników” i ma za zadanie zabić na zajęciach siedem osób. Część uczestników forum potraktowało to bardzo poważnie. Tym bardziej że pojawiło się więcej gróźb, a także zdjęcie noża.

Studentka napisała też, że w liceum była gnębiona przez nauczycieli. Trzy osoby uczestniczące w tej internetowej grupie zawiadomiły policję. Funkcjonariusze weszli do mieszkania 19-latki na Ochocie. Zatrzymali ją, przeprowadzili przeszukanie.

Jak usłyszał nasz reporter, zebrany dotąd materiał dowodowy pozwolił na postawienie jej zarzutów gróźb karalnych wobec trzech osób.

Prokuratura zastosowała wobec studentki policyjny dozór oraz zakaz zbliżania i kontaktowania się z pokrzywdzonymi.