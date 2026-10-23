Jego wypadek poruszył całą Polskę. 18-letni Dominik ma nowoczesne protezy

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18-letni Dominik, który w wyniku w wyniku potrącenia przez pociąg w Woli Bierwieckiej na Mazowszu stracił obie nogi i część dłoni, otrzymał nowoczesne protezy. „Chciałbym podziękować wszystkim darczyńcom, którzy wsparli mnie w różny sposób - materialnie i niematerialnie” – mówił w czasie spotkania w Liceum im. Mikołaja Kopernika w Radomiu, którego jest uczniem.

Chciał pomóc, a chwilę później został poważnie ranny

W lutym Dominik Hołuj uległ poważnemu wypadkowi. Nastolatek jechał z mamą pociągiem. Na stacji w Woli Bierwieckiej koło Radomia na chwilę wyszedł na peron, by pomóc przy wyniesieniu wózka z dzieckiem. Gdy chciał z powrotem wsiąść do wagonu, pociąg ruszył.

Drzwi przycięły nastolatkowi rękę, a później chłopak wpadł między krawędź peronu a pudło pociągu. Przez prawie miesiąc po wypadku pozostawał w śpiączce farmakologicznej, a lekarze z Wojskowego Instytutu Medycznego przy ul. Szaserów w Warszawie walczyli o jego życie.

Dominik Hołuj z nowoczesną bioniczną protezą dłoni (fot. Piotr Polak) / PAP

Okazało się, że cała Polska jest z Dominikiem

18-latek jest pod opieką Fundacji „Podaruj Dobro", która po wypadku przeprowadziła zbiórkę pieniędzy, ale także zadbała o jego rehabilitację i zaopatrzenie Dominika w nowoczesne protezy dłoni i jednej nogi.

Zastosowana technologia bioniczna dłoni to jedno z najnowocześniejszych rozwiązań, jakie jest stosowane na świecie, by osoba po wypadku mogła wrócić samodzielności – mówił prezes Fundacji „Podaruj Dobro" Daniel Kocur. Podkreślał ogromny społeczny odzew, jaki wywołała historia nastolatka.

Już w pierwszej dobie zbiórki okazało się, że cała Polska jest z Dominikiem. Od razu zebraliśmy 1,3 mln – wspominał.

Dominik jest po prostu wyjątkowym człowiekiem, zarówno on, jak i jego rodzice, emanują skromnością, dobrocią, i ludzie to czują, widzą i chcą pomagać – wyliczał prezes Fundacji.

Dominik Hołuj z nowoczesną bioniczną protezą dłoni w Liceum im. Mikołaja Kopernika w Radomiu (fot. Piotr Polak) / PAP

„Kolej jest cały czas w moim sercu”

18-letni Dominik przygotowuje się do matury. Zamierza też wystartować w olimpiadzie wiedzy o kolei, która mimo wypadku pozostaje jego pasją. W przyszłości chce związać się z tą branżą zawodowo.

Nie czuję żalu do kolei. Jest cały czas w moim sercu i nadal staram się znaleźć czas, by wybrać się na dworzec, fotografować pociągi, obserwować ruch na stacji – opowiadał licealista.

Na przełomie czerwca i lipca przyszłego roku Dominik ma dostać protezę drugiej nogi.



Pościg za karetką. Policja oddała strzały Pościg za karetką w powiecie brzeskim na Opolszczyźnie. Zatrzymano mężczyznę, który przywłaszczył sobie ambulans – informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek.

Jak wyglądają działania prokuratury ws. wypadku?

Prokuratura Okręgowa w Radomiu nadal prowadzi śledztwo w sprawie wypadku. Zarzuty usłyszał kierownik pociągu, który odpowiadał za skład. Według śledczych mężczyzna za szybko nadał przez radiotelefon sygnał do odjazdu.

Prokurator zastosował wobec Marcina W. dozór policji. 48-latek został też zawieszony w czynnościach służbowych. Grozi mu do 8 lat więzienia.

Kierownik pociągu przyznał się do winy i wyraził skruchę.