Pościg za karetką. Policja oddała strzały

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Pościg za karetką w powiecie brzeskim na Opolszczyźnie. Zatrzymano mężczyznę, który przywłaszczył sobie ambulans – informuje reporterka RMF FM Anna Kropaczek.

Pościg za karetką na Opolszczyźnie

Poszukiwana karetka z województwa dolnośląskiego, która została przywłaszczona przez 45-letniego mężczyznę, została zauważona przez policjantów w okolicy Lewina Brzeskiego (woj. opolskie) w piątek o poranku. Kierowca ambulansu nie zatrzymał się na wezwanie i zaczął uciekać, więc mundurowi rozpoczęli pościg – ustaliła reporterka RMF FM Anna Kropaczek.

Przywłaszczony ambulans po zatrzymaniu/fot. Sebastian Grzeszczyszyn/Gorąca Linia RMF FM / -

Zorganizowano blokady dróg. Na jednej z nich kierowca karetki potrącił policjantkę. Mundurowa trafiła pod opiekę medyków.

Na szczęście jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, ale policjantka została mocno poturbowana – powiedziała kom. Agnieszka Żyłka, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, w rozmowie z RMF FM.

Padły strzały ostrzegawcze

W trakcie pościgu policjanci użyli broni służbowej – padły strzały ostrzegawcze. W wyniku tego działania nikt nie został poszkodowany.

To nie były strzały oddawane do osoby. To było wykorzystanie broni zgodnie z przysługującymi przepisami – wyjaśniła kom. Żyłka.

Ostatecznie pościg zakończył się w miejscowości Łosiów, na drodze krajowej nr 94, między Brzegiem a Opolem. Kierowca został zatrzymany. Na miejscu pracuje policja i prokurator. Karetka jest zabezpieczana.

45-latek przywłaszczył sobie karetkę

Jak dowiedziała się reporterka RMF FM Anna Kropaczek, mężczyzna wziął karetkę w leasing i nie płacił, dlatego była ona na liście pojazdów poszukiwanych. Sam mężczyzna też był poszukiwany w celu ustalenia miejsca pobytu.

Był już też wcześniej notowany przez policję za oszustwa. Kilka lat temu wykorzystywał ambulans oraz strój ratownika medycznego i wyłudzał pieniądze, twierdząc, że pojazd mu się zepsuł i potrzebuje pieniędzy na lawetę.