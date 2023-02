Od poniedziałku do środy w Warszawie będzie obowiązywał zakaz noszenia lub przemieszczania w stanie rozładowanym wszelkiego rodzaju broni - stanowi rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego.

Joe Biden wygłosi przemówienie w Arkadach Kubickiego Zamku Królewskiego w Warszawie / Tomasz Gzell / PAP

We wtorek wizytę w Polsce rozpocznie prezydent USA Joe Biden.

Rozporządzenie MSWiA wprowadzające trzydniowy zakaz noszenia broni w Warszawie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie w poniedziałek.

Prezydent Joe Biden we wtorek w Warszawie spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą i wygłosi przemówienie, zaś w środę spotka się z przywódcami Bukareszteńskiej Dziewiątki.

Pobyt prezydenta Bidena w Polsce

Jak poinformował rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego (NSC) John Kirby Joe Biden wyruszy w podróż do Polski w poniedziałek wieczorem czasu amerykańskiego, a dotrze do Warszawy we wtorek rano. Wtedy też spotka się z prezydentem Dudą, by podziękować mu za postawę w sprawie wojny na Ukrainie i "omówi współpracę dwustronną, a także nasze wspólne wysiłki, by wesprzeć Ukrainę i wzmocnić odstraszanie w ramach NATO".

Kirby zapowiedział, że we wtorek wieczorem Biden wygłosi w Warszawie przemówienie na temat wojny, zapewniając o stałości amerykańskiego poparcia dla Kijowa i powtarzając, że będzie ono kontynuowane "tak długo, jak trzeba".

Dodał, że w przemówieniu Biden nakreśli, w jaki "namacalny" sposób USA będą kontynuować wsparcie Ukrainy w przyszłości, a jego wystąpienie będzie przekazem dla amerykańskiego społeczeństwa o wadze pomocy Ukrainy, dla Polaków. Podkreślił, że będzie ono też przesłaniem dla Putina i Rosjan.

Przemówienie Biden wygłosi o godz. 17:30 w Arkadach Kubickiego, w ogrodach Zamku Królewskiego.

Spotkanie z prezydentem Dudą i z przywódcami Bukaresztańskiej Dziewiątki

Spotkanie prezydentów USA i Polski, Joe Bidena i Andrzeja Dudy, w Warszawie będzie spotkaniem przywódców, którzy zachowali się jak trzeba w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę - powiedział ambasador RP przy ONZ Krzysztof Szczerski. Dodał, że spodziewa się, że Biden potwierdzi zwiększające się zaangażowanie USA na rzecz bezpieczeństwa Polski.

Ta wizyta dlatego jest ważna, bo oba nasze państwa łączy szczególna więź: zarówno Polska, jak i Stany Zjednoczone zachowały się tak, jak należy. Ani przywódców Polski, ani USA nie trzeba było przekonywać, by stanąć po stronie Ukrainy, żeby być odważnym w tej kwestii i pomóc Ukrainie wszystkimi dostępnymi środkami - stwierdził Szczerski.

Jak dodał dyplomata, już ubiegłoroczna wizyta Bidena była sygnałem silnego przywództwa USA.

Jak przypomniał Szczerski, Biden jest trzecim prezydentem USA z którym współpracuje Andrzej Duda i mimo różnic w podejściu każdego z nich, z każdym kolejnym współpraca z Ameryką jest pogłębiana.

Należy spodziewać się, że prezydent Biden potwierdzi tę zwiększającą się obecność wojskową i zaangażowanie na rzecz naszego bezpieczeństwa - ocenił ambasador przy ONZ.

Jak dodał, fakt, że w Warszawie dojdzie też do spotkania przywódców Bukaresztańskiej Dziewiątki, formatu który powstał w 2015 r. z inicjatywy m.in. Polski, również jest świadectwem długofalowej skuteczności polskiej dyplomacji.

To pokazuje, że byliśmy mądrzejsi przed szkodą: że organizowaliśmy ten region na wypadek, gdyby nadeszły gorsze czasy. Dziś nikt się nie dziwi takiemu spotkaniu i nie kwestionuje tego formatu - dodał Szczerski.