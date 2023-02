Trójkąt Weimarski ma bogate tradycje, chcemy je kontynuować - powiedział w piątek w Monachium kanclerz Niemiec Olaf Scholz na wspólnej konferencji z prezydentem Polski Andrzejem Dudą i prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.

Kanclerz Niemiec, prezydent Francji oraz prezydent RP spotkali się w Monachium w formule Trójkąta Weimarskiego.

Wszyscy w ostatnich tygodniach, miesiącach robiliśmy, co tylko mogliśmy, aby umożliwić Ukrainie obronę, aby umożliwić jej obronę swojej suwerenności, integralności terytorialnej - mówił Scholz. Podkreślał także wagę współpracy w ramach NATO i Unii Europejskiej.

Niemiecki kanclerz mówił także o naruszeniach prawa międzynarodowego, które polegają na siłowym przesuwaniu granic.

Nasze trzy państwa świetnie ze sobą współpracują na rzecz tych celów tj. Trójkąt Weimarski i nasze spotkanie odbywa się przy okazji Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa - zaznaczył Scholz. Trójkąt Weimarski ma bogate tradycje, chcemy je kontynuować dzisiaj i nie tylko dzisiaj - zapewnił.

Duda: Musimy Ukrainę wspierać ze wszystkich sił

Bez wsparcia wspólnoty Zachodu, państw demokratycznych, Ukraina upadnie, zostanie zdobyta przez Rosję, zostanie pokonana przez Rosję i nie będzie pokoju na świecie, bo ja nie mam wątpliwości, że Rosja się na Ukrainie nie zatrzyma - powiedział Andrzej Duda.

Jak dodał "w związku z tym nie ma innego wyjścia, tylko musimy wspierać Ukrainę ze wszystkich sił". Dziękuję za to wsparcie i kanclerzowi i prezydentowi, bo ono jest przekazywane i z Niemiec, i z Francji. Tego wsparcia z Zachodu potrzeba jeszcze więcej, potrzeba nam zacieśnienia więzi jeszcze mocniej, także w ramach wspólnoty transatlantyckiej - mówił prezydent Duda.

Ten czas, w który weszliśmy 24 lutego zeszłego roku, pokazał wyraźnie, że tylko ścisła współpraca pomiędzy Europą, a Stanami Zjednoczonymi, pomiędzy państwami europejskiej demokracji, Unią Europejską, a Stanami Zjednoczonymi, może zagwarantować bezpieczeństwo Europie - ocenił. Podkreślił, że ta współpraca jest niezbędna, potrzebna i cieszy go, że "w tej chwili ją w tak zdecydowany sposób realizujemy".

Przypomniał, że już w przyszłym tygodniu będzie gościł w Polsce prezydent USA Joe Biden, co "jest dowodem tych zacieśniających się więzi, jak i dowodem naszego wspólnego, w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, wsparcia dla Ukrainy".

Dziś będziemy dyskutowali o naszych wspólnych w tym zakresie działaniach i o tym co jeszcze możemy podjąć. (...) To jest ważny moment, kiedy jesteśmy tutaj, w Monachium razem, w czasie konferencji dotyczącej bezpieczeństwa, kiedy pokazujemy jedność europejską, jedność w ramach NATO, naszą współpracę, która będzie się dynamicznie przyczyniała do budowy przestrzeni bezpieczeństwa i pokoju w Europie - dodał.

Prezydent podkreślił, że "Ukraina dzięki naszemu wsparciu musi zwyciężyć, pokój musi wrócić, przestrzegania prawa międzynarodowego musi wrócić, a to oznacza, że Rosja musi zostać wyparta z okupowanych terenów na Ukrainie". To się może stać tylko wtedy, jeśli będziemy udzielali Ukrainie wsparcia i to jest dzisiaj w moim przekonaniu nasze najważniejsze zadanie - oświadczył Duda.

Macron: Musimy odnieść się do zbrodni wojennych

W oświadczeniu przed spotkaniem w Monachium, Macron wskazywał, że tematem rozmów z prezydentem Polski i kanclerzem Niemiec będzie m.in. gospodarcze, militarne i humanitarne wsparcie dla Ukrainy.

Od pierwszego dnia pokazaliśmy to wszyscy w Europie, że jesteśmy bardzo skuteczni w tym zakresie. Dlatego ważne, żeby dzisiaj przyjrzeć się wszystkiemu, co będziemy robić w ciągu kolejnych tygodni i miesięcy. To dyskusja zarówno na tematy geopolityczne, jak i wojskowe - mówił.

Oświadczył, że "nie możemy ustawać w niesieniu pomocy w tej wojnie". Wprowadziliśmy sankcje, zareagowaliśmy szybko, koordynujemy nasze działania i jesteśmy jednomyślni - powiedział Macron.

Prezydent Francji podkreślił, że mówiąc o sprawiedliwości "musimy odnieść się do zbrodni wojennych". To kolejny temat dzisiejszych dyskusji - zapowiedział.

Będziemy też rozmawiać na temat przemysłu zbrojeniowego i pomocy militarnej, bo wszyscy chcemy bronić Europy. Wierzymy w obronę, która przyczynia się do wzmacniania struktur NATO. Dlatego poczyniliśmy intensywne inwestycje w ramach naszego Sojuszu - powiedział Macron.