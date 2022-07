Panie kierowco, szanowny Panie!/ Odpowiem na jedno istotne pytanie./Pytanie trudne i nurtujące: Jak szybko jechać, gdy zajdzie słońce? - to pierwsze wersy wiersza, jaki policjantka z Grójca napisała dla wszystkich kierowców. Do sięgnięcia po pióro skłoniło ją zachowanie młodego kierowcy, który przekroczył prędkość, nie przyjął mandatu i uznał, że o zmianie przepisów policja powinna go poinformować listownie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock Na lokalnej drodze pod Grójcem funkcjonariuszka zmierzyła prędkości volkswagena. Okazało się, że kierowca w obszarze zabudowanym jedzie z prędkością 63 km/h. 26-letni kierowca zatrzymany do kontroli poinformowany o przyczynie zatrzymania stwierdził, że to jakiś żart i nie może być ukarany za przekroczenie prędkości, ponieważ jest po godz. 23 i może jechać 60 km/h. Policjanci poinformowali go, że ponad rok temu zmieniły się przepisy. Młody mężczyzna oświadczył, że nic nie wie o takiej zmianie, więc nie można go ukarać, a policja powinna go powiadomić o nowych przepisach listownie - relacjonuje nadkom. Agnieszka Wójcik, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Grójcu. Mężczyzna odmówił przyjęcia mandatu karnego. Policjanci przygotowali dokumentację do wniosku o ukaranie. Policjanci przypominają, że nieznajomość przepisów nie jest usprawiedliwieniem. Zdarzenie skłoniło grójecką policjantkę do napisania wiersza dla wszystkich kierowców. Oto on: Panie kierowco, szanowny Panie! Odpowiem na jedno istotne pytanie. Pytanie trudne i nurtujące: Jak szybko jechać, gdy zajdzie słońce? W historii wiele przypadków jest znanych, gdy kodeks ruchu był zapomniany, a kiedy kontroli czas przyszedł trudnej, kierowca ufał swej wiedzy złudnej. Czytać on nie chciał przepisów ruchu, bo ciągle wierzył gdzieś w swoim duchu, że jeśli kiedyś zasady poznał, to nigdy krzywdy żadnej nie dozna. Lecz w prawie czasem następuje zmiana, Wtedy w portfelu pojawia się rana. Gdy nowych zasad się nie zobaczy Wysoki mandat trzeba zapłacić. Więc nigdy nie myśl kierowco, cyklisto, że o przepisach na pewno wiesz wszystko, bo czy lat osiem, czy też czterdzieści to wiedzy w głowie wciąż dużo się zmieści. Pamiętaj zatem gdy ruszasz w drogę, by nie za mocno gaz wciskać w podłogę. W obszarze prędkość jest zawsze ta sama, Bez względu na porę dnia, nocy czy rana. Zobacz również: Turniej WTA w Warszawie. Iga Świątek: Ciężko było przystosować się do leworęcznej rywalki

