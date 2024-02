Decyzja o zabraniu dziecka do psychologa dziecięcego nie należy do najłatwiejszych. Wielu rodziców obawia się tego, bo boi się być negatywnie ocenianym i zaszufladkowanym jako zły rodzic. Na szczęście coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego, że korzystanie z pomocy specjalisty nie jest powodem do wstydu ani objawem rodzicielskiej porażki. To chęć pomocy dziecku w najlepszy możliwy sposób. A kiedy skorzystać z profesjonalnej pomocy? Przeczytaj! Każde dziecko jest inne, każde ma też swój własny poziom wrażliwości czy psychicznej odporności. Niektóre dzieci potrzebują większego wsparcia, by móc w pełni wykorzystać swój potencjał i cieszyć się życiem – i to całkowicie normalne. Pamiętaj, że nie ma nic złego z korzystania pomocy. Pamiętaj też, że nie ma problemów zbyt małych i zbyt błahych – wszystko, co utrudnia Twojemu dziecku codzienne życie jest na tyle ważne, by się tym zająć.

/ Materiały prasowe Kim jest psycholog dziecięcy? Psycholog dziecięcy to specjalista, który ma za zadanie pomagać dzieciom przezwyciężać ich trudności emocjonalne i behawioralne, które sprawiają, że dzieci nie mogą w pełni cieszyć się życiem. Jest wykwalifikowany do pracy z dziećmi w różnym wieku i potrafi dobrać metody pracy tak, by dotrzeć do swojego pacjenta i pomóc mu w kompleksowy sposób. Ściśle współpracuje też z najbliższym otoczeniem dziecka - jego rodzicami czy opiekunami, by zyskać pełen obraz sytuacji dziecka i wspólnie pracować nad poprawieniem jego sytuacji i zmianami na lepsze. Ma kompetencje i narzędzia niezbędne do udzielenia wsparcia i opracowania planu pomocy dziecko. W ramach jego zainteresowań leżą problemy behawioralne i emocjonalne, a także problemy natury szkolnej. Jest w posiadaniu narzędzi, które są niezwykle przydatne przy diagnozie dysleksji i innych problemów, które utrudniają naukę szkolną. Może też przeprowadzać testy, na bazie których jest w stanie ocenić, czy dziecko nie cierpi na problemy z nadpobudliwością czy deficytem uwagi. Może wystawiać zaświadczenia, które są respektowane w szkołach. Jeśli dany problem przekracza jego poziom kompetencji może zasugerować wizytę u lekarza-specjalisty, by potwierdzić lub wykluczyć choroby somatyczne, które mogą oddziaływać na dziecko, a także podjęcie psychoterapii pod okiem wykwalifikowanego psychoterapeuty.

Sygnały świadczące o tym, że dziecko może potrzebować pomocy psychologa dziecięcego Jako rodzic z całą pewnością chcesz dla swojego dziecka jak najlepiej. Chcesz je wspierać i pomagać mu się rozwijać, by mogło w pełni wykorzystywać swój potencjał oraz by wyrósł na zadowolonego z życia i spełnionego dorosłego. Czasami jednak możesz w tym zadaniu potrzebować wsparcia profesjonalisty. Nie czuj się z tym źle. Podjęcie decyzji o zabraniu dziecka do psychologa dziecięcego to oznaka mądrości i mądrej miłości rodzicielskiej. A co może świadczyć o tym, że Twoje dziecko może potrzebować wsparcia profesjonalisty? Przede wszystkim rozważ to, jeśli zauważysz, że zachowanie Twojego dziecka diametralnie się zmieniło. Jeśli Twoje radosne i towarzyskie dziecko stało się nagle smutne i wycofane, jeśli straciło zainteresowanie tym, co do tej pory sprawiało mu mnóstwo radości, jeśli straciło energię i motywację do działania - to bardzo poważne sygnały świadczące o tym, że dziecko może potrzebować pomocy. Obserwuj też dziecko i jeśli zauważysz, że ma problemy ze snem - w nocy męczą je koszmary, nie może zasnąć, często wybudza się w nocy lub pojawiły się problemy z apetytem, to też może być sygnał, że dziecko może potrzebować pomocy. Wizyta u specjalisty może być pierwszym krokiem. Szkoła ma duże znaczenie dla dziecka, więc jeśli zauważysz, że dzieje się coś, co odbiega od normy również na tym polu, zareaguj. Nagłe pogorszenie się ocen, nagły strach czy niechęć przed chodzeniem do szkoły - to wszystko sygnały, których nie można lekceważyć. Nie lekceważ też wpływu tego, co się dzieje w Twoim i dziecka życiu na psychikę dziecka. Rozwód, choroba w rodzinie, śmierć, wypadek samochodowy, konieczność przeprowadzki czy zmiany szkoły lub przedszkola - to wszystko też może bardzo mocno i negatywnie wpłynąć na dziecko. Takie problemy warto rozwiązywać zanim się nawarstwią, dlatego jeśli dziecko znalazło się w trudnej sytuacji życiowej i rodzinnej, wizyta u specjalisty może mu bardzo pomóc.

Jak przygotować się do pierwszej wizyty u psychologa dziecięcego? Jeśli decyzja już zapadła i zabierasz dziecko do psychologa, warto się też do tego odpowiednio przygotować. Wtedy będziesz mieć szansę w pełni wykorzystać czas z w gabinecie i jak najlepiej pomóc dziecku. Pamiętaj, że pierwsza wizyta odbywa się najczęściej bez dziecka. Psycholog będzie chciał Cię poznać i zebrać od Ciebie wywiad dotyczący Twojej sytuacji rodzinnej i życiowej, dowiedzieć się, co Cię niepokoi i jak zmieniło się zachowanie Twojego dziecka. Będzie chciał dowiedzieć się, od kiedy obserwujesz niepokojące Cię symptomy i w jakich warunkach się nasilają. Nie bój się zadawać pytań, jeśli czegoś nie wiesz lub coś wzbudza Twoje wątpliwości. Możesz wszystkie pytania spisać sobie wcześniej na kartce. Przygotuj też dokumentację - jeśli dziecko korzystało wcześniej z pomocy poradni pedagogiczno-psychologicznej to wszelkie dokumenty mogą być bardzo przydatne. Możesz też zebrać opinię ze szkoły - od wychowawcy czy pedagoga szkolnego, a także zebrać wszystkie informacje i dokumentację medyczną dotyczącą historii zdrowia dziecka. RMF 24