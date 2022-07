Internetowego oszusta, który wyłudzał dane osób sprzedających na jednym z portali ogłoszeniowych, zatrzymali stołeczni policjanci. 40-latek wpadł w ręce funkcjonariuszy we Wrocławiu. Trafił do aresztu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Zatrzymany 40-letni mężczyzna na jednym z portali ogłoszeniowych udawał kupującego w celu wyłudzenia od ofiary (sprzedającego) wrażliwych danych.

Policjanci ustalili, że numer telefonu, którym mężczyzna posługiwał się do komunikacji na portalu z jednym z poszkodowanych, współpracuje z urządzeniem, które może służyć do masowego rozsyłania wiadomości tekstowych. Następie wytypowali adres osoby, która posługiwała się tym telefonem.

Funkcjonariusze weszli do jednego z mieszkań we Wrocławiu. Na miejscu odkryli mnóstwo sprzętu elektronicznego, wskazującego na to, że może służyć do oszustw.

Były tam modemy, anteny, urządzenia podłączone do laptopów, na których zainstalowano specjalne oprogramowanie, także umożliwiające zdalne sterowanie całą aparaturą. W gniazdach urządzeń było ponad 200 kart SIM różnych operatorów. Wśród nich karta o numerze, z którego dokonywano wyłudzeń danych.

Poza tym policjanci zabezpieczyli 5 telefonów komórkowych, dyski twarde, nowe karty SIM i kilka tysięcy używanych.

Podejrzany trafił na trzy miesiące do aresztu.