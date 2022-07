Prof. Hanna Gronkiewicz-Waltz, Witalij Kliczko i prof. Andrzej Rottermund zostali honorowymi obywatelami Warszawy - zdecydowała Rada Warszawy. Wyróżnienia wręczono podczas niedzielnej uroczystej sesji Rady z okazji Dnia Pamięci Warszawy.

/ Radek Pietruszka / PAP

Na uroczystej sesji Rady Warszawy, która odbyła się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie obecni byli m.in. Hanna Gronkiewicz-Waltz i prof. Andrzej Rottermund. W imieniu Witalija Kliczki tytuł Honorowego Obywatela odebrał jego brat Władimir.

Witalij Kliczko, którego wystąpienie zostało wyświetlone na ekranie podziękował za przyznanie tytułu honorowego obywatela miasta oraz podkreślił, że Ukraina dziś nie tylko broni własnej niepodległości, ale i demokracji całej Europy.

Zwyciężymy, bo od tego zależy przyszłość Europy i całego demokratycznego świata - powiedział. Dodał, że Polacy podobnie jak Ukraińcy doznali wielu krzywd ze strony Związku Radzieckiego i bardzo dobrze rozumieją Ukraińców.

Kliczko przypomniał, że ponad milion Ukraińców znalazło schronienie w Polsce, a Warszawa stała się międzynarodowym centrum pomocy Ukrainie.

Odznaczenie Honorowego Obywatela Warszawy w imieniu brata, mera Kijowa Witalija Kliczki, odebrał Wladimir Kliczko. / Radek Pietruszka / PAP

Brat Witalija Kliczki, Władimir podczas swojego wystąpienia podkreślił, że Ukraińcy wyznają te same zasady co Polacy - zasady demokratyczne.

Dobrze wiecie jako Polacy, jako warszawianie co to wojna. Macie podobną historię do naszej, przeżyliście najazd i okupację hitlerowską, następnie staliście się tak jakby częścią imperium sowieckiego. Dlatego dobrze rozumiecie, jakie odczucia mamy my w czasie tej wojny - powiedział Władimir Kliczko.

Dodał, że przyznanie tytułu honorowego obywatelstwa Witalijowi Kliczce nie jest jedynie zaszczytem dla niego i jego samego, ale dla wszystkich Ukraińców.