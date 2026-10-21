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Groził, trzymając w ręce szklaną butelkę. Niebezpieczny incydent na stacji PKP w Otwocku

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 21 października (09:13)

Na trzy miesiące do aresztu trafił 24-latek, który zaatakował kierowniczkę pociągu Szybkiej Kolei Miejskiej na stacji PKP w Otwocku na Mazowszu. Napastnik trzymał w ręku szklaną butelkę, groził kobiecie pozbawieniem życia i żądał pieniędzy.

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Groził, trzymając w ręce szklaną butelkę. Niebezpieczny incydent na stacji PKP w Otwocku
Zatrzymany agresor, fot. KPP w Otwocku /Policja

Dziś otwocka policja poinformowała o groźnym zdarzeniu, do którego doszło w ubiegły wtorek późnym wieczorem na stacji PKP w Otwocku. Młody agresywny mężczyzna zaatakował kierowniczkę pociągu Szybkiej Kolei Miejskiej.

Trzymając w ręku szklaną butelkę, groził kobiecie pozbawieniem życia. Chciał od niej wyłudzić pieniądze. Zaatakowanej kobiecie udało się jednak uciec i ukryć w pociągu.

Policjantom udało się szybko zatrzymać 24-latka. Trafił do policyjnej celi i usłyszał już zarzut usiłowania rozboju. Prokurator wszczął w tej sprawie śledztwo i skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd Rejonowy w Otwocku przychylił się do wniosku. 24-latek został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.


Źródło: RMF24

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