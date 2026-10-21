Dron wojskowy spadł na posesję pod Warszawą. Mieszkańców zaniepokoił huk

Do zdarzenia doszło we wtorek późnym popołudniem, gdy policja otrzymała zgłoszenie o upadku drona na prywatnej posesji w Józefowie - poinformowała „Gazeta Stołeczna”.
Okazało się, że maszyna należała do Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce i była wykorzystywana do celów ćwiczebnych.
Jak ustalili funkcjonariusze, operatorzy drona utracili z nim kontakt, co doprowadziło do niekontrolowanego upadku.
Na miejscu natychmiast pojawili się pracownicy Instytutu, którzy zabezpieczyli swój sprzęt. Policja potwierdziła, że nikt nie ucierpiał w wyniku tego incydentu, a na posesji nie doszło do żadnych zniszczeń.
Przyczyny zdarzenia będą szczegółowo wyjaśniane przez odpowiednie służby.