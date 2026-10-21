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Dron wojskowy spadł na posesję pod Warszawą. Mieszkańców zaniepokoił huk

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 21 października (08:40)

We wtorek mieszkańców podwarszawskiego Józefowa zaniepokoił huk. Okazało się, że na jedną z posesji w gminie Nieporęt spadł wojskowy dron. Na miejscu szybko pojawiły się służby oraz przedstawiciele Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia.

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Dron wojskowy spadł na posesję pod Warszawą. Mieszkańców zaniepokoił huk
Fot. 17 Wielkopolska Brygada Zmechanizowana/ Zdjęcie poglądowe /materiały udostępnione

Do zdarzenia doszło we wtorek późnym popołudniem, gdy policja otrzymała zgłoszenie o upadku drona na prywatnej posesji w Józefowie - poinformowała „Gazeta Stołeczna”. 

Okazało się, że maszyna należała do Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce i była wykorzystywana do celów ćwiczebnych. 

Jak ustalili funkcjonariusze, operatorzy drona utracili z nim kontakt, co doprowadziło do niekontrolowanego upadku.

Na miejscu natychmiast pojawili się pracownicy Instytutu, którzy zabezpieczyli swój sprzęt. Policja potwierdziła, że nikt nie ucierpiał w wyniku tego incydentu, a na posesji nie doszło do żadnych zniszczeń. 

Przyczyny zdarzenia będą szczegółowo wyjaśniane przez odpowiednie służby. 


Źródło: RMF24

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