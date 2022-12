Czterech członków gangu, który "wyprał" 180 milionów złotych i wyłudził 19 mln zł zatrzymało CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami KAS. Wśród zatrzymanych na polecenie Prokuratury Regionalnej w Warszawie jest między innymi jeden z szefów grupy, a także 52-letni "bankier".

/ CBŚP /

Grupa działała w województwie mazowieckim. Jej członkowie zajmowali się praniem pieniędzy i wyłudzaniem podatku VAT. Wśród nich byli obywatele narodowości hinduskiej, ukraińskiej i polskiej

Przedmiotem jej działalności był handel sprzętem AGD i gospodarstwa domowego. Wystawiali fałszywe faktury, które nie dokumentowały rzeczywistych transakcji. W ten sposób +wyprali+ ok. 180 mln zł oraz wyłudzili 19 mln zł - podała rzeczniczka szefa KAS Justyna Pasieczyńska.

Rzeczniczka Centralnego Biura Śledczego Policji podinsp. Iwona Jurkiewicz podkreśliła z kolei, że z zebranego materiału wynika, że od 2017 roku członkowie grupy importowali towary z krajów Dalekiego Wschodu, a następnie sprzedawali je w sklepach działających na terenie kraju, w tym głównie w Wólce Kosowskiej, bez uiszczania należnych podatków.

/ CBŚP /

Na poczet przyszłych kar i grzywien zabezpieczono równowartość 314 tys. zł w różnej walucie. Większość pieniędzy ukryta była w plecaku, z którym jeden z zatrzymanych przyjechał do swojego domu - podała rzeczniczka CBŚP podinsp. Iwona Jurkiewicz.

Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Wśród zatrzymanych jest osoba ze ścisłego kierownictwa, a także 52-letni +bankier+ grupy - przekazał rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie prok. Marcin Saduś.

Przestępstwa zarzucane podejrzanym to, obok działania w zorganizowanej grupie przestępczej, nieujawnienie transakcji i przychodów podlegających opodatkowaniu oraz pranie brudnych pieniędzy, a także w kliku przypadkach popełnienie tzw. zbrodni vatowskiej - podkreślił rzecznik Prokuratury Regionalnej w Warszawie.

Wszyscy zatrzymani trafili na trzy miesiące do aresztu. Grozi im od roku do 10 lat więzienia, zaś w przypadku przestępstwa tzw. zbrodni vatowskiej kary nawet do 25 pozbawienia wolności.