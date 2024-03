Trzynaście osób zatrzymali policjanci i strażnicy graniczni w związku z kradzieżami samochodów, włamaniami do nich i paserstwem. Cała grupa usłyszała łącznie 129 zarzutów. Podejrzanych zatrzymano jednocześnie w kilku regionach - na Mazowszu, Podlasiu i Kujawach - dowiedział się reporter RMF FM Mateusz Chłystun.

zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Podejrzani o kradzieże samochodów zostali zatrzymani w skoordynowanej akcji służb, na terenie trzech województw: mazowieckiego, podlaskiego i kujawsko-pomorskiego. Policjanci w skrytkach oraz garażach znaleźli kilka skradzionych aut, urządzenia elektroniczne służące do włamań oraz zagłuszania sygnałów GPS/GSM i spore sumy pieniędzy. Samochody były kradzione zarówno w Niemczech, jak i w Polsce.

Policjanci znaleźli też maserati i podzespoły samochodowe, które mogą pochodzić z kradzieży. Wykażą to szczegółowe badania laboratoryjne.

Wartość wszystkich znalezionych pojazdów i podzespołów wynosi ponad 800 tys. złotych. Dodatkowo funkcjonariusze zatrzymali także majątek należący do złodziei samochodów, czyli:

290 tys. zł .;

.; 7 tys. euro ;

; 700 dolarów ;

; 11 zegarków o wartości 31 tys. złotych ;

o wartości ; samochody o wartości 60 tys. złotych.

Śledztwo w sprawie kradzieży i paserstwa prowadzi prokuratura okręgowa w Warszawie. Wobec sześciu zatrzymanych prokuratura zawnioskowała do sądu o tymczasowy areszt. Siedmiu pozostałych ma policyjny dozór i poręczenia majątkowe. Co ciekawe na dwóch podejrzanych policjanci czekali aż wrócą z kradzieży do domów i dopiero wtedy ich zatrzymali.

Członkowie grupy, która zajmowała się kradzieżami i handlem samochodów oraz ich częściami, mają od 29 do 55 lat.

W akcji udział wzięli policjanci z Warszawskiego Wydziału do walki z Przestępczością Samochodową. Wspierali ich mundurowi z innych wydziałów i komend oraz funkcjonariusze z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji "BOA".

Ponadto w zatrzymani udział wzięli również mundurowi z Zarządu Operacyjno-Śledczego Komendy Głównej Straży Granicznej, a także Nadbużańskiego, Morskiego i Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.