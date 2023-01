Wojska Obrony Terytorialnej zapraszają na specjalne szkolenia, które odbywać się będą w całej Polsce. Kursy będą odbywać się w terminach ferii zimowych odpowiednich dla poszczególnych województw.

Ferie z WOT / Wojska Obrony Terytorialnej /

Nietypowe ferie

"Ferie z WOTem" to propozycja skierowana do pełnoletnich uczniów, studentów i nauczycieli, którzy przerwę międzysemestralną chcieliby spędzić aktywnie wstępując w szeregi Wojska Polskiego.

W terminie ferii zimowych odpowiednim dla poszczególnych województw - będą mogli przejść szkolenia wstępne, których celem jest wdrożenie ochotników do służby w wojsku. Osoby biorące w nich udział będą mogły zdobyć umiejętności taktyczne i strzeleckie. Cały program zwieńczy natomiast uroczysta przysięga wojskowa.

Zgłoszenie

By zgłosić się do projektu należy złożyć wniosek poprzez kontakt z rekruterem Wojsk Obrony Terytorialnej lub udać się osobiście do najbliższego Wojskowego Centrum Rekrutacji - właściwego do miejsca zameldowania. Terytorialną Służbę Wojskową można następnie odbywać w innym miejscu, np. miejscu zamieszkania, nauki czy też studiów.

Ferie z WOTem organizowane są we wszystkich Brygadach Obrony Terytorialnej na terenie całego kraju.

Więcej informacji znajdziecie tutaj.