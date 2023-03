W piątek w nocy, z 3 na 4 marca ruch z jezdni północnej ul. Gagarina zostanie przełożony na nowo wybudowaną jezdnię południową. Zmiany te zostaną wprowadzone na odcinku pomiędzy ul. Stępińską a Sielecką

Od tego momentu ruch jednym pasem – w każdą stronę – będzie się odbywał na odcinku od ul. Belwederskiej do Iwickiej. Natomiast od ul. Iwickiej do Czerniakowskiej nadal będą trzy pasy – dwa w kierunku Czerniakowskiej i jeden do Belwederskiej.

Oprócz tego przywrócona zostanie możliwość wyjazdu z południowego odcinka ul. Stępińskiej na Gagarina w prawo a także z ul. Sieleckiej od strony Chełmskiej w obydwu kierunkach

Zmieni się również organizacja ruchu na skrzyżowaniu z ul. Czerską.