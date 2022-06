Dziś z okazji Dnia Dziecka na najmłodszych warszawiaków czeka szereg atrakcji. Zapraszają m.in. Warszawski Ogród Zoologiczny, stołeczne teatry i muzea. Z tej okazji Koleje Mazowieckie fundują bezpłatną podróż każdemu pasażerowi, który nie ukończył 16 lat.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka Koleje Mazowieckie przygotowały specjalną ofertę dla najmłodszych podróżnych. W środę, 1 czerwca, każdy pasażer, który nie ukończył 16 lat, będzie mógł bezpłatnie podróżować pociągami KM. Musi jednak mieć dokument potwierdzający wiek, np. legitymację szkolną, dowód osobisty, paszport lub książeczkę zdrowia.

Oferta specjalna łączy się z ofertą Przejazdy rodzinne. W związku z tym rodzice bądź opiekunowie podróżujący z dzieckiem poniżej 16. roku życia mają możliwość skorzystania z ulgi 35-procentowej na podstawie biletu jednorazowego.

Teatry i muzea zapraszają najmłodszych

Na spektakle w pierwszym dniu czerwca zapraszają warszawskie teatry. Teatr Baj zagra "Emila z Lönnebergi", a w Teatrze Lalek Guliwer będzie można zobaczyć "Koziołka Matołka". W Teatrze Lalka na widzów czeka także nowy spektakl na podstawie kultowej już książki Astrid Lindgren. Właśnie od 1 czerwca będzie można oglądać tam "Dzieci z Bullerbyn". Z kolei artyści Teatru Komedia zapraszają na wspólne "Muzykowanie na dywanie". Spektakl będzie można zobaczyć o godz. 11 i 18.



Atrakcje dla najmłodszych przygotowały też warszawskie muzea. Edukatorki z Muzeum Sztuki Nowoczesnej zapraszają dzieci wraz z opiekunami do Parku Rzeźby na Bródnie na warsztaty tworzenia łódek. Wydarzenie rozpoczyna się o godzinie 15. Wyjątkowe atrakcje przygotowało także Muzeum Warszawskiej Pragi, gdzie do końca tygodnia trwa Festiwal "Kreatywne Pracownie". 1 czerwca będzie można tam wziąć udział m.in. w wybranych: warsztatach, koncercie i laboratorium teatralnym.

Co jeszcze wśród propozycji?

Z okazji Dnia Dziecka specjalny piknik przygotowało warszawskie zoo wspólnie z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania. W programie znajdą się eko-warsztaty "Mini-wysypisko", podczas których będzie można nauczyć się prawidłowej segregacji odpadów. Atrakcją będzie też prezentacja pokazowej śmieciarki - będzie można wejść do środka, dokładnie obejrzeć pojazd i dowiedzieć się, jak działa. Dla najmłodszych przygotowano też warsztaty plastyczne i konkurs wiedzy małego ekologa z nagrodami. Wydarzenie odbędzie się na polance piknikowej przy Placu Zabaw między godz. 11 a 15. Dzieci do 12 roku życia 1 czerwca otrzymują bezpłatny bilet zerowy.



Dla tych, którzy Dzień Dziecka wolą świętować w domu, platforma VOD Warszawa przygotowała specjalną selekcję filmów oraz programów dla dzieci i młodzieży. Od 1 czerwca dostępny będzie także za darmo film "Lili w obłokach". Natomiast Sinfonia Varsovia zaprasza przedszkolaków na miniserial muzyczny o Bazylku. Tytułowy bohater to smok zamieszkujący magazyn instrumentów warszawskiej orkiestry. Jego przygody będą pretekstem do odkrywania fascynującego świata muzyki.