"Polski rolnik wymaga wszechstronnej opieki ze strony państwa - powiedział Andrzej Duda w przemówieniu, jakie wygłosił podczas Dożynek Prezydenckich w Warszawie. Dodał, że poprosi ministra rolnictwa Czesława Siekierskiego o fundusze dla tych, którzy zostali dotknięci klęskami żywiołowymi - m.in. powodzią.

Andrzej Duda z Agatą Kornhauser–Dudą na Dożynkach Prezydenckich w Warszawie / Paweł Wodzyński / East News

Kraj walczy z wielką powodzią, prezydent dziękuje rolnikom na dożynkach

Obchody warszawskich dożynek rozpoczęły się od mszy świętej w Kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Józefa Oblubieńca w Warszawie, po której odbył się Ceremoniał Dożynkowy na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego. Podczas uroczystości Duda podziękował wszystkim obecnym, a przede wszystkim rolnikom i grupom wieńcowym z trzech województw: opolskiego, śląskiego oraz dolnośląskiego, gdzie mieszkańcy walczą obecnie z powodzią.

Prezydent zaapelował też do ministra Siekierskiego, który też był na wydarzeniu, o zorganizowanie funduszy dla rolników, których dotknęła klęska żywiołowa.

Polski rolnik wymaga wszechstronnej opieki państwa. Musi się znaleźć dla niego wsparcie, bezpieczeństwo i pewność tego, że będzie się mógł odbudować, co wymaga specjalnych nakładów - podkreślił. Prezydent dodał, że przed uroczystością rozmawiał z komendantem głównym PSP nadbryg. dr. inż. Mariuszem Feltynowskim, który przekazał aktualną informację na temat sytuacji powodziowej w południowej części Polski.

Dziś walczy z żywiołem 33 tysięcy strażaków Państwowej Straży Pożarnej, a także ochotników, po to, by uratować mienie, życie i wszystko, co tak niezwykle cenne dla naszej codzienności - powiedział.

Duda zauważył, że wśród strażaków ochotników są również polscy rolnicy. To wspaniała działalność społeczna, sąsiedzka, którą na co dzień sobie ofiarujecie i w ramach której niesiecie sobie pomoc - ocenił.

Aktualna sytuacja powodziowa w południowo-zachodniej Polsce

Sytuacja powodziowa na południu Opolszczyzny i Dolnego Śląska jest krytyczna. Kilkadziesiąt rzek przekroczyło stan alarmowy. Trwają ewakuacje mieszkańców niektórych zagrożonych miejscowości.

RELACJĘ NA ŻYWO w RMF FM można śledzić tutaj.