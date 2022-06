Stołeczni radni w czwartek podczas sesji Rady Warszawy zajmą się kolejnymi zmianami w strefie płatnego parkowania. Wiemy, jakie podwyżki zakłada projekt.

/ fot. Anna Zakrzewska / RMF FM

Zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej uchwała w sprawie zmian w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego zakłada następujące podwyżki: pierwsza godzina parkowania ma kosztować 4,50 zł zamiast 3,90. Druga godzina - 5,40 zł zamiast 4,60 zł, trzecia godzina - 6,40 zł zamiast 5,50 zł, a czwarta i każda kolejna - po 4,50 zł zamiast 3,90 zł.

Oznacza to, że kierowcy za całodzienny postój (12 godzin) zamiast 49,10 zł zapłacą 56,80 zł. Więcej zapłacimy też za brak opłaty parkingowej, która z 250 złotych wzrośnie do 300.

Jak mówi Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich mechanizm określania stawek za parkowanie od kilku lat określają nowe przepisy ustawy, które wiążą górną dopuszczalną granice opłaty za kolejne godziny z wysokością płacy minimalnej.

To jest bardzo dobre rozwiązanie. Korzystając z tego mechanizmu radni określili już poprzednio wysokość opłat i de facto teraz rekomendujemy waloryzację. Płaca minimalna poszła w górę, więc i w górę poszła ustawowa wartość maksymalna opłaty za godzinę parkowania. Korzystamy po prostu z rządowego mechanizmu - tłumaczy Jakub Dybalski.

Mieszkańcy mają jednak w tej sprawie podzielone zdanie.

W mieście jest bardzo ciasno, a w centrum to już w ogóle, więc według mnie to bardzo dobrze że te opłaty wzrosną. Tym bardziej, że teraz wprowadza się tu dużo młodych ludzi, z jednym a nawet dwoma samochodami i zwyczajnie nie ma gdzie postawić swojego – mówi jedna z mieszkanek Powiśla. Ja rozumiem, że wszystko idzie do góry, ale ludzie muszą żyć z czegoś jeszcze - dodaje inny mieszkaniec.

Poszerzenie strefy

W uchwale znalazły się również zapisy dotyczące rozszerzenia strefy o część Mokotowa i Pragi Północ. Chodzi dokładnie o Dolny Mokotów (do linii ulicy Gagarina) i Górny Mokotów (do linii ulicy Różanej) oraz o obszar w rejonie placu Hallera (kwartał ulic Jagiellońska, Ratuszowa, 11 Listopada i Starzyńskiego).

Na razie odłożono wdrażanie strefy na Kamionku i Saskiej Kępie.

Zniesiony zostanie natomiast wymóg wkładania biletu kontrolnego oraz czytelnej informacji o płatnościach mobilnych za przednią szybę auta.

Zmiany w stawkach za parkowanie mają wejść w życie od połowy sierpnia. Podwyżka kary za brak biletu dopiero w styczniu przyszłego roku.

Autor: Anna Zakrzewska, RMF FM