W piątek o poranku w jednym z mieszkań przy ulicy Próżnej w Warszawie doszło do makabrycznych wydarzeń. Dwie osoby z ranami kłutymi w ciężkim stanie trafiły do szpitala. Na wszystko patrzyło pięcioro dzieci.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

O rodzinnej awanturze w centrum Warszawy informuje reporter RMF MAXX Przemysław Mzyk.

Jak nieoficjalnie dowiedział się nasz dziennikarz, wcześnie rano kobieta wyszła do sklepu po alkohol, kiedy wróciła do domu pijana, między nią a mężem wywiązała się bójka z użyciem noża. Świadkami tych wydarzeń było pięcioro dzieci w wieku od 5 do 16 lat.

Policjanci interweniowali przed godziną 6 w jednym z mieszkań przy ulicy Próżnej. Na miejscu zastali dwie osoby dorosłe, które potrzebowały pomocy medycznej. Zostały one przewiezione do szpitala - powiedział RMF MAXX Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.

W mieszkaniu znajdowała się piątka dzieci, są one całe i zdrowe, nie mają obrażeń - dodał funkcjonariusz.

Na miejscu zdarzenia pracują policjanci.