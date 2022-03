Dodatkowe ułatwienia i lepsze oznakowanie dla obywateli Ukrainy pojawiły się na stacjach metra w Warszawie. To między innymi stale otwarte bramki opisane jako bezpłatne przejścia dla obywateli Ukrainy.

Otwarta bramka przy wejściu do warszawskiego metra / Michał Dobrołowicz / RMF24

Skrajna bramka wejściowa na peron Metra Warszawskiego jest cały czas otwarta. Obok niej jest plakat w barwach ukraińskiej flagi z podpisem "Bezpłatne przejście dla obywateli Ukrainy".

To duże ułatwienie, przed chwilą dostałam darmowy bilet dla siebie i dla dziecka. Jedziemy do warszawskiego ZOO, szukałam osób, które pomogą mi znaleźć informację, gdzie powinnam przesiąść się do tramwaju - przyznaje w rozmowie z naszym reporterem pani Natalia z Charkowa, która od kilku dni jest w Warszawie.

Bezpłatne wejściówki do metra można otrzymać w punktach obsługi pasażerów, na stacjach metra, w punktach recepcyjnych dla obywateli Ukrainy oraz od kontrolerów na stacjach metra.

Bezpłatna komunikacja nie tylko w Warszawie

Obywatele Ukrainy mogą podróżować komunikacją miejską bezpłatnie nie tylko w Warszawie, lecz także w innych mazowieckich miastach, między innymi w Siedlcach, Radomiu i Płocku. Darmowe są też dla nich przejazdy Kolejami Mazowieckimi.