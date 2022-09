Do 30 września Muzeum Historii Żydów Polskich przyjmuje zgłoszenia w konkursie Nagroda POLIN 2022. "To, co bardzo ważne to to, że każdy może zgłosić swojego kandydata. Jeśli widzicie w swojej okolicy, w swoim otoczeniu osobę, która przywraca i chroni pamięć o historii polskich Żydów, warto dać nam o tym znać" - mówi Radosław Wójcik, kierownik nagrody.

Kandydaci wyłaniani są spośród osób lub organizacji aktywnie działających na rzecz budowania relacji polsko-żydowskich oraz ochrony pamięci o historii polskich Żydów. Nazwisko lub nazwę organizacji do nagrody może zgłosić każdy za pośrednictwem specjalnego elektronicznego formularza zamieszczonego na stronie internetowej muzeum. Laureatów poznamy 30 listopada w czasie gali w Muzeum Polin w Warszawie. Łączna wysokość nagród dla finalistów konkursu wynosi co najmniej 60 tysięcy złotych. Chcemy promować postawy, które staną się inspiracją i impulsem do działania dla innych. Ludzie, którzy utrwalają polsko-żydowskie dziedzictwo, pielęgnują pamięć, odkrywają lokalną historię, a w konsekwencji szerzą wiedzę o wielokulturowej przeszłości Polski i budują mosty między przeszłością a przyszłością. Są godni naszego najwyższego uznania - mówi Radosław Wójcik, kierownik konkursu Nagroda POLIN 2022. Nagroda przyznawana od 2015 roku Od 2015 roku laureatami nagrody są organizacje pozarządowe lub społecznicy pielęgnujący pamięć o historii polskich Żydów oraz przyczyniający się do kształtowania wspólnej przyszłości, wzajemnego zrozumienia i szacunku. Do tej pory wyróżnienie otrzymało 7 laureatów, a w finale konkursu znalazło się ponad 45 osób. W pierwszym etapie zgłoszenia są zbierane i weryfikowane, a w drugim finalistów i laureata konkursu wyłania kapituła. Jej członkami są prof. dr. hab. Dariusz Stola, historyk, profesor w Instytucie Studiów Politycznych PAN, były dyrektor Muzeum POLIN, Zygmunt Stępiński, Dyrektor Muzeum POLIN, Paula Sawicka, Przewodnicząca Rady Programowej Stowarzyszenia przeciwko Antysemityzmowi i Ksenofobii "Otwarta Rzeczpospolita", Piotr Wiślicki, Przewodniczący Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce, Edyta Pawlik z Jankilevitsch Foundation, dr hab. Michał Bilewicz, prof. UW, kierownik Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW oraz wykładowca na Wydziale Psychologii UW, dr Olga Kaczmarek, dyrektorka Forum Dialogu, badaczka zagadnień związanych z pamięcią o stosunkach polsko-żydowskich w czasie wojny, Dariusz Popiela, laureat Nagrody POLIN 2021, Paweł Kulig, laureat Nagrody POLIN 2020, Marcin Kącki, reporter, autor książek, Dziennikarz Roku w konkursie Grand Press 2007, a także Łucja Koch, kierowniczka Działu Edukacji Muzeum POLIN.

