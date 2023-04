​Już od dziś, 8 kwietnia osoby zapominalskie i roztargnione będą musiały się liczyć z karą pieniężną za pozostawienie bagażu w pojazdach komunikacji miejskiej, przystanku czy w metrze w Warszawie. Może za to grozić nawet 500 zł.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do stołecznych radnych z wnioskiem o nowelizację przepisów zwrócił się Zarząd Transportu Miejskiego. Radni zagłosowali jednomyślnie i uchwałę przyjęli. Zaostrzone przepisy zaczęły obowiązywać 8 kwietnia.

W nowym regulaminie pojawiło się kilka zmian, które odpowiadają na pojawienie się nowych zagrożeń, w tym potencjalnego zagrożenia terrorystycznego np. możliwości ukrycia ładunku w pozostawionym bagażu na stacjach czy w pociągach metra.

W 2022 roku odnotowaliśmy aż 143 incydenty polegające na pozostawieniu bagażu bez opieki w pociągach i na stacjach metra. W tym roku do początku marca takich zgłoszeń mieliśmy już 28 - poinformowała rzeczniczka warszawskiego metra Anna Bartoń.

Jak dodała, do wszystkich zgłoszeń wzywana jest policja, a każda interwencja służb porządkowych powoduje przerwy i opóźnienia w kursowaniu metra oraz konieczność zamykania stacji dla pasażerów.

Tak samo dzieje się w przypadku zgłoszeń w tramwajach (25 przypadków w ub.r.) czy autobusach (22 incydenty).

Za pozostawienie bagażu w pociągu czy stacji metra oraz w tramwaju, autobusie, pociągu Szybkiej Kolei Miejskiej i na przystankach będzie można otrzymać karę pieniężną w wysokości do 500 zł (zgodnie z art. 54 ustawy Kodeksu wykroczeń).

Za co jeszcze grożą wysokie kary?

Niedozwolone będzie także wyrzucanie lub wrzucanie przedmiotów z lub do pojazdu bądź na torowisko. To efekt jednego ze zdarzeń, gdy pasażer wyrzucił przez okno pociągu metra niezidentyfikowany przedmiot, co doprowadziło do długiej przerwy w ruchu.

Nie będzie można też wchodzić na dachy pojazdów, zderzaki lub inne elementy konstrukcyjne pojazdów, a także do kabin sterowniczych pojazdów.

Zabronione będzie nadal korzystanie w pojazdach komunikacji miejskiej z łyżworolek, wrotek, deskorolek, rowerów, wózków rowerowych, hulajnóg lub innego sprzętu sportowego. Przepis ten rozszerzony został o urządzenia transportu osobistego i urządzenia wspomagające ruch (m.in. hoveboardy, monocykle czy deskorolki elektryczne).

Przewożenie tych pojazdów w środkach transportu publicznego jest możliwe - o ile nie zagrażają bezpieczeństwu podróżnych.

Doprecyzowane zostały też przepisy zakazujące przekraczania linii bezpieczeństwa poprzedzonej pasem z wypustkami na peronach i przystankach - przed wjazdem, w trakcie wjazdu lub odjazdu pojazdu komunikacji miejskiej. Nie będzie można również wchodzić na torowisko, do tunelu lub pomieszczeń technicznych i obszarów o ograniczonym dostępie na stacjach metra oraz na zadaszenia wejść do stacji metra bądź na wiaty przystankowe.

Z nowych przepisów usunięty został punkt, który zezwalał na korzystanie z wyjść awaryjnych na stacjach metra przez osoby przewożące dziecko w wózku, osoby niepełnosprawne i o ograniczonych możliwościach poruszania się, przewożące duży bagaż bądź rower, a także podróżujące ze zwierzętami. Obecnie wszystkie stacje metra są wyposażone w bramki o zwiększonej szerokości, tym samym dotychczasowy przepis stał się bezzasadny - wyjaśnił ratusz.