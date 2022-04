Około 200 ukraińskich uchodźców czekało dzisiaj (wtorek) w kolejce przed free shopem w Warszawie, przy ulicy Puławskiej. Ukraińcy za darmo mogą dostać tam podstawowe produkty. Ten punkt działa we wtorki, czwartki i soboty od godz.12:00. Pierwsi chętni ustawili się tam już rano.

Ukraińscy uchodźcy w kolejce przed free shopem / Fot. Michał Dobrołowicz / RMF FM

Czekam od siódmej rano, potem, gdy jest bliżej wejścia i otwarcia do czekających przychodzą ich rodziny, robi się jeszcze większy tłum - mówią naszemu reporterowi Michałowi Dobrołowiczowi uchodźcy, którzy czekają przed wejściem do sklepu.

/ Fot. Michał Dobrołowicz / RMF FM

Punkt przyjmuje dziennie od 500 do tysiąca osób. Chciałabym dostać tu ubrania, przede wszystkim dla dzieci. Jestem nauczycielką, pedagogiem. Moja znajoma też chciałaby znaleźć pracę, ale nie może, opiekuje się dziećmi - opowiada jedna z Ukrainek, które stoją w kolejce przed wejściem do free shopu. Jesteśmy w połowie kolejki, przed nami na pewno co najmniej kilkadziesiąt osób - dodaje.

Free shop szuka wolontariuszy gotowych do pomocy. Szczegóły można znaleźć w mediach społecznościowych Centrum pomocy Puławska 20.