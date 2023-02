O tej inwestycji słyszał już chyba każdy warszawiak. Osiedle Bliska Tower na Woli, które zyskało przydomek "warszawskiego Hongkongu", ze względu na liczbę mieszkań stłoczonych na niewielkiej przestrzeni, to dla wielu symbol "betonozy", a nawet "patodeweloperki". Sympatią do tego miejsca nie pałają także stołeczni urzędnicy, którzy po raz kolejny odmówili wydania dokumentów niezbędnych do podpisania m.in. aktów notarialnych.

Budowa kompleksu mieszkalnego przy skrzyżowaniu ulicy Kasprzaka i alei Prymasa Tysiąclecia/ Zdj. archiwalne / Leszek Szymański / PAP

Tysiąc mieszkań w jednym budynku

Osiedle Bliska Tower, zbudowane przez J.W Construction to kompleks budynków, które powstały u zbiegu Alei Prymasa Tysiąclecia i ulicy Kasprzaka. Inwestycja od początku wzbudzała wiele kontrowersji, a miejscy aktywiści - przy aprobacie wielu warszawiaków - nazywają ją "symbolem patodeweloperki" w Polsce. W tylko jednym gigantycznym budynku mieszkalno-biurowym, który jest częścią całego kompleksu i który liczy 27 pięter, mieści się bowiem tysiąc mieszkań.

"Bliska Wola Tower to kompleks nowoczesnych budynków. Projekt wyróżnia wysoki standard wykończenia oraz nietuzinkowa architektura" - czytamy na stronie reklamującej inwestycję.

Ceny mieszkań sięgają tam 30 tysięcy złotych za metr, a za wynajęcie kawalerki trzeba zapłacić nawet 5 tysięcy złotych. Mimo to próżno szukać dziś lokali dostępnych jeszcze na sprzedaż. Mieszkania rozeszły się jak ciepłe bułeczki, jeszcze przed ukończeniem całej inwestycji. Kupców, jak widać, nie odstraszyły tak wysokie ceny.

Nie mieszkanie, a... pokój hotelowy

Problemy z uzyskaniem odpowiednich zgód deweloper miał już w 2018 roku. Wtedy też stołeczny ratusz po raz pierwszy odmówił uznania lokali za samodzielne mieszkania. Chodziło wtedy o budynek przy ulicy Kasprzaka 29.

Ta inwestycja to kompleks budynków, dlatego też oddawane one są do użytku etapami. Pierwszą próbę wydania odmowy podjęliśmy w 2018 roku. Wtedy deweloper odwoływał się dwa razy. Sprawa ostatecznie trafiła do sądu, który uznał, że urząd nie może wykraczać poza swoje kompetencje w badaniu tej samodzielności. Sąd stwierdził, że jeżeli lokal ma ściany i możliwy jest w nim pobyt czasowy i stały, to ta funkcja samodzielności ma drugorzędne znaczenie - wyjaśnia Wanda Stolarska, zastępca dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy.

Na początku lutego bieżącego roku biuro po raz kolejny wydało taką odmowę. Tym razem dla budynku numer 31.

Domyślamy się, bo to nie pierwsza taka sytuacja, że te lokale są sprzedawane pod nazwą "apartamentów" czy "miniapartamentów", mimo że pozwolenie na budowę wydane zostało dla budynku usługowego o funkcji hotelowej - mówi Stolarska.

Żeby były to mieszkania, w których można prowadzić gospodarstwa domowe, powinno przewidywać funkcję mieszkalną budynku, a minimalna powierzchnia lokalu powinna wynosić 25m2. Poza tym taki budynek powinien być zlokalizowany na terenie, gdzie jest minimum 25 procent powierzchni biologicznie-czynnej, a jeżeli jest więcej niż jeden budynek powinien być minimum jeden plac zabaw - dodaje.

Tymczasem lokale, co do których deweloper stara się o uznanie samodzielności, mają mniej niż 25m2, wokół bloków nie ma zieleni, nie ma także odpowiedniego placu zabaw.

"To niekompetencja i niewiedza"

Do działań ratusza w oświadczeniu odniósł się sam deweloper. Józef Wojciechowski, przewodniczący Rady Nadzorczej spółki J.W. Construction w przesłanym nam oświadczeniu pisze:

"Uporczywe działanie na niekorzyść niemal 1500 klientów spółki J.W. Constuction, którzy zakupili lokale w inwestycji Bliska Wola Tower w Warszawie, i samej spółki, jest przykładem urzędniczej niekompetencji, niewiedzy i potwierdza uciążliwość postępowania urzędników warszawskiego ratusza. Potwierdzono to na wcześniejszych etapach budowy, gdzie wielokrotnie musiało interweniować Samorządowe Kolegium Odwoławcze oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny, aby ostatecznie przymusić urzędników do właściwej interpretacji przepisów i uzyskać samodzielność poszczególnych lokali. Co jest do tego niezbędne, wykazały wielokrotnie SKO oraz WSA w swoich orzeczeniach."

"Urzędnicy próbują ingerować w prawo własności, do czego nie są uprawnieni. Ponadto powołują się na ustawę o działalności hotelarskiej, która - na co wielokrotnie wskazywały decyzje SKO i WSA - nie ma zastosowania w sprawie zaświadczeń o samodzielności lokali. Za przykład niech posłuży wcześniejszy etap Bliska Wola C, gdzie po wielu sporach i odmowach, lokale zostały w końcu wydzielone i działają w formule najmu krótkoterminowego, oferowanego przez prawowitych właścicieli lokali, jak również przez specjalną spółkę, która w imieniu inwestorów, prowadzi najem krótkoterminowy."

"Nieprawdziwe są rozprzestrzeniane w opinii publicznej informacje, że lokale poniżej 25 m2są lokalami mieszkalnymi. Jest wprost przeciwnie, J.W. Construction akcentuje, zarówno w umowach jak i ofercie, że lokale mają charakter niemieszkalny. Kwestia ta była przedmiotem weryfikacji przez UOKiK, który polecił informować konsumentów, iż w lokalach takich nie można się zameldować na pobyt stały oraz że z własnością lokalu wiążą się inne stawki podatku od nieruchomości aniżeli związane z lokalem mieszkalnym. J.W. Construction respektuje powyższe reguły. Ponadto każdy klient zdaje sobie sprawę, że nabywa lokal niemieszkalny, albowiem stawka VAT wynosi w tym wypadku 23% a nie 8% jak w przypadku lokali mieszkalnych."

"Obstrukcyjne działania urzędników warszawskiego ratusza spowodowały straty J.W. Construction, które zastrzega sobie ich dochodzenie w terminie późniejszym, bowiem urzędnicy winni działać w ramach przepisów prawa, a nie tworzyć je na własny użytek. Jeżeli zaś prawo pozostawia luki lub jest niedoprecyzowane, winno być - i to jest niepodważalna zasada - interpretowane na korzyść ludzi, a nie wizji urzędników."

Na końcu oświadczenia Wojciechowski zadaje jeszcze pytanie: "czy samorząd jest od stosowania obowiązującego prawa, jego egzekwowania, czy od jego tworzenia pod widzimisię najróżniejszych urzędników?".