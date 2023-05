​Jutro w Warszawie rusza akcja testowania na HIV w klubach i na festiwalach. Na początek z darmowych i anonimowych testów będą mogli skorzystać odwiedzający klub Dzik przy ul. Belwederskiej. Wykonywanie testów w miejscach odwiedzanych przez młodych dorosłych ma ich zachęcić do badań i ułatwić procedurę.

Testowanie pod kątem HIV / Pozytywnie Otwarci /

Nie trzeba się ani umawiać, ani przygotowywać. Jak wygląda testowanie?

To dosłownie 15 minut, z zachowaniem anonimowości. Badanie przypomina to na oznaczanie poziomu cukru, to szybkie nakłucie palca, oczywiście z zachowaniem wszystkich wymogów - mówi nam koordynatorka akcji Agnieszka Świderska.

Krajowe Centrum ds. AIDS szacuje, że nadal tylko 10-20 proc. dorosłych Polaków kiedykolwiek zrobiło test. To może oznaczać, że wiele osób żyje z tą chorobą przewlekłą, ale jeszcze o niej nie wie.

Zaradzić temu chcą doradcy ds. HIV, pielęgniarki i streetworker z Fundacji Edukacji Społecznej. W ramach projektu "PartyTEST" zachęcają oni do testów na HIV, HCV i kiłę, udzielają informacji na temat tych zakażeń, a także przeprowadzają badania tam, gdzie gromadzą się najbardziej narażeni na zakażenie młodzi dorośli - na festiwalach i w klubach.

Na takie badanie nie trzeba się specjalnie wybierać, a dodatkowo robi się je w przyjaznej, swobodnej atmosferze - tłumaczy Agnieszka Świderska. To pomaga, bo testują się całe grupy znajomych.

Testowanie będzie organizowane przy okazji różnych wydarzeń, ale to nie wszystko. 15 maja rozpoczyna się Europejski Tydzień Testowania, a wtedy chętni będą mogli zajrzeć do specjalnego kampera.

Chcemy testować z wykorzystaniem Mobilnego Serwisu Redukcji Szkód, czyli kampera, w którym można porozmawiać z doradcą zajmującym się HIV i AIDS o chorobach przenoszonych drogą płciową, zrobić testy na HIV, HCV i kiłę oraz otrzymać wsparcie psychologa - dodaje Agnieszka Świderska. Mobilny punkt będzie działał w maju, w każdy wtorek i piątek na warszawskiej Pradze.

Szczegóły i terminy organizowanych testów są dostępne na profilu facebookowym Fundacji Edukacji Społecznej.