​Sąd Okręgowy w Siedlcach skazał sześć osób w postępowaniu dotyczącym działającej na terenie Siedlec i innych miejscowości zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, która czerpały milionowe zyski z prostytucji uprawianej przez prawie 100 kobiet - przekazał dział prasowy Prokuratury Krajowej. Wyjaśnił, że mazowiecki pion PZ Prokuratury Krajowej doprowadził do skazania członków tzw. grupy siedleckiej.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Wśród skazanych są Karol R. ps. Lolek, jego ojciec Dariusz R., jego żona Sylwia R. oraz współdziałające z nimi osoby: Katarzyna Ch., Nicola L., Elżbieta D. "Sąd Okręgowy w Siedlicach skazał oskarżonych za wszystkie czyny zarzucone im w akcie oskarżenia" - dodała PK.

Karol R. ps. Lolek został skazany na karę łączną 9 lat pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w wysokości 14 tys. zł. Dariusz R. został skazany na karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w kwocie 15 tysięcy złotych.

"Sąd orzekł również przepadek równowartości korzyści majątkowych osiągniętych przez oskarżonych z popełnionych przestępstw, nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, nawiązki z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii" - przekazała prokuratura.

Sylwia R. i Katarzyna Ch. zostały skazane na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata. Sąd zobowiązał oskarżone w okresie próby do powstrzymania się od przebywania w miejscach, w których odpłatnie świadczone są usługi seksualne, ponadto przez okres próby kobiety zostały oddana pod dozór kuratora. Sąd wymierzył też kary grzywny - Sylwii R. w wysokości 7 tys. zł. oraz orzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa "równowartości korzyści majątkowej osiągniętej z popełnionego przestępstwa w kwocie ponad 324 tysięcy złotych", a Katarzynie Ch. grzywnę w wysokości również 7 tys. zł i przepadek na rzecz Skarbu Państwa "równowartości korzyści majątkowej osiągniętej z popełnionego przestępstwa w kwocie ponad 338 tysięcy złotych".

Nicola L. została skazana na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 1 rok. Sąd zobowiązał oskarżoną w okresie próby do powstrzymania się od przebywania w miejscach, w których odpłatnie świadczone są usługi seksualne oraz karę grzywny w wymiarze 2 tys. zł.

Elżbieta D. została skazana na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 1 rok. Sąd zobowiązał oskarżoną w okresie próby do pisemnego informowania Sądu raz na 6 miesięcy o przebiegu okresu próby oraz orzekł karę grzywny w wysokości 7,5 tys. zł. "Sąd rzekł przepadek na rzecz Skarbu Państwa równowartości korzyści majątkowej osiągniętej z popełnionego przestępstwa w kwocie 51 tysięcy złotych" - przekazała prokuratura.

Kolejne zarzuty dla Karola R. i jego ojca

Ponadto Karol R. ps. Lolek zajmował się w gangu również wytwarzaniem amfetaminy oraz handlem narkotykami. W przestępczy proceder handlu narkotykami zaangażowany był również jego ojciec - oskarżony Dariusz R. Oskarżonemu Karolowi R. zarzucono także posiadanie bez zezwolenia broni palnej w postaci pistoletu maszynowego Scorpion oraz posiadanie narkotyków. Oskarżono o to także jego ojca - Dariusza R.

Śledczy ustalili, że na terenie Siedlec i innych miejscowości działała zorganizowana grupa przestępcza, której członkowie posiadali broń palną i inne niebezpieczne przedmioty, jak maczety, pałki teleskopowe, kastety. Jednym z jej członków był skazany Karol R., który był w tej grupie odpowiedzialny głównie za prowadzenie sieci agencji towarzyskich.

"W przestępczy biznes Karol R. zaangażował swojego ojca Dariusza R. oraz żonę Sylwię R. W celu ukrycia przestępczego procederu założyli oni firmę, która oficjalnie miała zajmować się wynajmem nieruchomości na doby. W rzeczywistości w wynajmowanym domu jednorodzinnym oraz szeregu mieszkań położonych na terenie Siedlec i innych miejscowości działały agencje towarzyskie, w których pracowało łącznie prawie 100 kobiet" - przekazała Prokuratura Krajowa.

Wyjaśniła, że według zasad określonych przez członków grupy, kobiety świadczące usługi seksualne musiały płacić 250 zł za dobę za możliwość pracy w kawalerce lub 150 zł za dobę za możliwość pracy w mieszkaniu lub domu wspólnie z innymi kobietami, bez względu na to, ilu klientów przyjęły danego dnia.

Przez 2 lata prowadzenia agencji towarzyskich przestępcy osiągnęli z tego tytułu dochody w wysokości nawet prawie 1,3 miliona złotych. W domu jednorodzinnym, w którym funkcjonowała agencja towarzyska, prowadzony był bar, w którym bez zezwolenia sprzedawane były napoje alkoholowe. "Zajmował się tym głównie oskarżony Dariusz R., który został skazany za czyny z art. 43 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi" - poinformowała PK.

Dom, w którym funkcjonowała agencja towarzyska, oficjalnie wynajmowany był przez szereg kobiet. W ten sposób Karol R., Dariusz R. i Sylwia R. liczyli na uniknięcie odpowiedzialności karnej. Kobiety te na ich polecenie zajmowały się również publikacją ogłoszeń, kierowały na bieżąco świadczeniem usług seksualnych, organizowały kontakty z klientami oraz zbierały pieniądze od prostytuujących się kobiet, które przekazywały osobom kierującym przestępczym procederem.

Za czerpanie korzyści majątkowej z prostytucji uprawianej przez inne kobiety odpowiadała przed sądem również właścicielka tego domu - Elżbieta D., która - według ustaleń śledztwa - miała pełną świadomość, że prowadzona jest w nim agencja towarzyska.

Sprawa tzw. grupy siedleckiej

Prokurator mazowieckiego pion PZ Prokuratury Krajowej prowadzi też postępowanie dotyczące działania na terenie Siedlec i innych miejscowości województwa lubelskiego i mazowieckiego zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym tzw. grupy siedleckiej. Grupa ta została założona i była kierowana przez Mirosława G. ps. Grochal oraz Artura Ch. ps. Gruby.

Członkowie tej grupy wytwarzali znaczne ilości narkotyków, handlowali nimi, czerpali korzyści majątkowych z prostytucji uprawianej przez prawie 100 kobiet w co najmniej kilkunastu agencjach towarzyskich, handlowali bronią, popełniali przestępstwa przeciwko mieniu, a także przemycali z Białorusi do Polski a następnie m.in. do Wielkiej Brytanii papierosów bez polskich znaków akcyzy o szacunkowej wartości kilkuset milionów złotych.

PK zaznaczyła, że "członkowie grupy dopuścili się także ponad 20 pobić z użyciem niebezpiecznych przedmiotów w postaci noży, maczet, pałek teleskopowych, kastetów, w tym co najmniej jednego, w wyniku którego pokrzywdzony zmarł".

"Postępowania, które dotyczyły tych zdarzeń, w przeszłości były umarzane przez inne jednostki prokuratury, a na skutek czynności dowodowych przeprowadzonych w toku śledztwa zostały one podjęte, a następnie przejęte do dalszego prowadzenia przez mazowiecki wydział PZ, po czym sprawcom tych czynów ogłoszono zarzuty. Ujawniono i zabezpieczono pochodzący z popełnionych przestępstw majątek podejrzanych, w tym pieniądze w gotówce w łącznej kwocie ponad miliona złotych, drogą biżuterię i szereg nieruchomości" - przekazała PK.

W toku śledztwa dotychczas zatrzymano i ogłoszono zarzuty prawie 60 członkom tzw. grupy siedleckiej, w tym Mirosławowi G. ps. Grochal i Arturowi Ch. ps. Gruby, którym prokurator zarzucił założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym.

Dotychczas w toku śledztwa do sądów skierowano kilkanaście aktów oskarżenia przeciwko ponad 50 członkom grupy siedleckiej. Do Sądu Okręgowego w Siedlcach skierowano między innymi akt oskarżenia przeciwko 16 najważniejszym członkom grupy, w tym przeciwko Mirosławowi G. ps. Grochal oraz Arturowi Ch. ps. Gruby, których oskarżono o jej założenie i kierowanie nią. 16 członków grupy zostało oskarżonych o popełnienie łącznie 164 przestępstw.

W czerwcu 2022 r. Sąd Okręgowy w Siedlcach wydał wyrok skazujący 5 członków grupy, którzy odpowiadali w niej głównie za produkcję i wprowadzanie do obrotu dopalaczy stanowiących poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ich konsumentów. W wyroku tym Sąd uznał oskarżonych za winnych wszystkich zarzucanych im czynów i wymierzył im kary łączne pozbawienia wolności od 3 lat i 6 miesięcy do 12 lat.