Warszawa wyróżnia się na tle reszty Polski dużą liczbą podmiotów gospodarczych. Można zaryzykować stwierdzeniem, że w stolicy prawie każdy chce być biznesmenem, a początkujący przedsiębiorcy powinni rozpocząć prowadzenie firmy przede wszystkim od założenia konta firmowego. Takie działanie ułatwi im sprawne zapanowanie nad finansami działalności w przyszłości.

/ Materiały prasowe

Konta biznesowe - czy dla każdego?

Konta firmowe stanowią podstawowe i powszechne produkty bankowe. To rachunki przeznaczone stricte dla działalności gospodarczych. Upraszczają one wykonywanie codziennych operacji finansowych we wszystkich podmiotach gospodarczych decydujących się na ich użycie.

Posiadanie takiego rachunku można zaliczyć do elementów nie tylko wskazanych, ale również wymaganych prawnie. Większość firm (m.in. spółki jawne i cywilne) została zobligowana do posiadania konta biznesowego odpowiednimi przepisami. Właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych, którzy są w stanie prowadzić własne biznesy przy użyciu rachunków osobistych, nie mają takiego obowiązku.

Warszawiacy mogą zastanawiać się nad tym, czy konta biznesowe zostały stworzone z myślą o wszystkich przedsiębiorcach. Na rynku są dostępne różne oferty, ale nie każda z nich przeznaczona jest wyłącznie dla dużych firm. Korzystne rachunki założą także właściciele małych biznesów. Muszą tylko wyszukać oni stosowne propozycje, a potem dopasować je względem swoich oczekiwań i potrzeb.

Konta biznesowe - czy wszystkie oferty są takie same?

Mieszkańcy stolicy wiedzą doskonale o tym, że nie wszystkie firmy są takie same. Poszczególne działalności mogą różnić się od siebie głównie:

sposobem zarządzania;

wielkością (tj. liczbą zatrudnianych osób);

terenem działania (niektóre biznesy są nastawione na transakcje międzynarodowe, a nie tylko lokalne);

strukturami wewnętrznymi (np. dostęp do kart płatniczych mogą mieć tylko wybrani pracownicy).

Konta firmowe muszą być dostosowane do takich odmienności. W innym przypadku nie będą optymalne. Mają tego świadomość wszystkie banki, dlatego tworzą one różne warianty ofert rachunków.

Do zadań warszawskich (i nie tylko) przedsiębiorców należy wybór usługi z wszystkich dostępnych, która będzie spełniała ich wymagania. To wbrew pozorom nietrudne do zrobienia. Wystarczy im poznać cele biznesowe zawczasu, a potem się nimi kierować.

Oferty rachunków dla firm - gdzie szukać?

Szukanie różnych ofert z rachunkami firmowymi nie musi być wcale czasochłonne. Zaoszczędzisz sporo czasu, jeśli skorzystasz z internetu. Instytucje finansowe ogłaszają wszystkie swoje produkty bankowe za pomocą własnych witryn. Przedsiębiorcy muszą tylko odwiedzić stronę i zapoznać się szczegółowo z daną propozycją, a potem zdecydować samodzielnie o tym, czy została ona skierowana właśnie do nich.

Alternatywnie biznesmeni w pośpiechu mogą zdecydować się na użycie tzw. porównywarek. To bezpłatne narzędzia online, które gromadzą dane dotyczące poszczególnych ofert bankowych i porównują je między sobą. Wyniki analiz są prezentowane użytkownikom w przystępny sposób, uwzględniający wszystkie kluczowe informacje.

Inną uznaną metodę poszukiwawczą stanowi dogłębne rozeznanie się w branży. Warszawiacy powinni zorientować się w zakresie produktów oferowanych przez banki, z których korzystają ich rynkowi rywale. Na tej podstawie będą mogli wyciągnąć odpowiednie wnioski i dokonać wyboru dokładnie takiego samego rachunku albo wręcz odwrotnie - zupełnie innego, a przede wszystkim lepszego, w celu prześcignięcia konkurentów.

Czym kierować się podczas wyboru rachunku bankowego?

Warszawscy przedsiębiorcy mogą porównywać dostępne oferty rachunków firmowych z uwzględnieniem:

kosztów i opłat;

dostępności i funkcjonalności bankowości internetowej;

liczby placówek i bankomatów;

dodatkowych usług (np. doradztwa finansowego 24/7);

warunków i wymagań;

opinii dotychczasowych klientów;

elastyczności i skalowalności (bo biznes może szybko urosnąć);

promocji bankowych.

Szczególnie istotne dla początkujących biznesmenów mogą być te ostatnie. Promocje bankowe zapewniają dodatkowe oszczędności, a nawet ponadplanowe środki finansowe do pobocznego inwestowania.

Należy pamiętać o tym, że nie da się mieć wszystkiego. Zawsze coś będzie kosztem czegoś, a właściciele działalności gospodarczych muszą mieć tego świadomość.

Żadne konto nie spełni wszystkich indywidualnych wymagań na raz, dlatego trzeba nauczyć się nadawać priorytet poszczególnym z nich. To podstawowa zasada nie do pominięcia.

Do czego można używać rachunku firmowego?

Czy istnieją jakieś ciekawe możliwości użycia kont biznesowych? Tak, i to nie jedna. Szczególnie dużą popularnością cieszy się tzw. split payment, czyli mechanizm podzielonych płatności. To rozwiązanie gwarantujące biznesmenom duże ułatwienie w ramach prowadzenia księgowości.

Split payment dzieli wpływające należności za opłacane faktury w kwocie brutto na dwie części:

netto;

podatkową.

Pierwsza z nich zostaje przelana na rachunek rozliczeniowy, natomiast druga na konto VAT. Zaoszczędza to przedsiębiorcom odrobinę czasu i ogranicza ryzyko wystąpienia pomyłek finansowych z ich strony. To spore uproszczenie przede wszystkim dla wiecznie zabieganych i całkowicie samodzielnych właścicieli podmiotów gospodarczych, zwłaszcza JDG.

Samodzielni przedsiębiorcy warszawscy (czyli m.in. właściciele JDG) - czy muszą mieć konto biznesowe?Na kontach biznesowych skorzystać mogą wszyscy. Również Ci przedsiębiorcy, którzy nie są zmuszeni prawnie do ich posiadania. Oddzielne rachunki bankowe pomagają zadbać przejrzystość w historiach płatności, a do tego zachować należyty poziom prywatności w przypadku wystąpienia kontroli ze strony fiskusa.

Warszawiacy chętnie zakładają własne biznesy, dlatego równie ochoczo powinni decydować się na konta firmowe. W ich interesie leży to, żeby zrobić to możliwie szybko. Zwłaszcza że mogą dostać za to liczne bonusy od banków.