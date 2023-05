Na Stadionie Narodowym w Warszawie przeprowadzono ćwiczenia na wypadek użycia broni chemicznej podczas imprezy masowej. W ćwiczenia zaangażowane są różne służby: od policję, przez żandarmerię wojskową, po specjalistów z laboratorium kryminalistycznego.

Ćwiczenia na wypadek ataku terrorystycznego / Anna Zakrzewska / RMF FM

Reporterka RMF FM Anna Zakrzewska przyznaje, że działania służb wyglądają spektakularnie. Postarano się, aby wszystko wyglądało realistycznie, jakby rzeczywiście doszło do dużego zagrożenia.

Scenariusz dzisiejszych ćwiczeń wyglądał następująco: podczas meczu piłki nożnej na płytę stadionu wjechał bus, który staranował piłkarzy. W pojeździe znajdował się pojemnik z nieznaną substancją, konieczna więc była ewakuacja całego stadionu. Kibice oglądający inscenizowany mecz zostali autokarami przetransportowani do szpitala na badania.

Ćwiczenia kontrterrorystów na Stadionie Narodowym Anna Zakrzewska / RMF FM

Te ćwiczenia są okazją nie tylko dla policji, ale też dla innych podmiotów. To PGE Narodowy i praca stewardów związana z ewakuacją, to dekontaminacja prowadzona przez Państwową Straż Pożarną. To wiele innych zadań, które byłyby realizowane przy tego typu zagrożeniach - mówił rzecznik KSP Sylwester Marczak.

Po ewakuacji widzów na miejscu pojawili się policjanci ubrani w skafandry, którzy robili rozeznanie i zabezpieczyli rannych w ataku piłkarzy.

W tym czasie kibice przeszli dekontaminacje, czyli zostali skierowani do specjalnych namiotów, w których zmyto z nich wszelkie niebezpieczne środki, które mogły się pojawić podczas ataku bronią chemiczna. Potem wyprowadzono ich na zewnątrz i przegrupowywano.

W ćwiczeniach wzięła udział również żandarmeria wojskowa, która miała okazję sprawdzić swoje narzędzia do identyfikacji zwłok.

Żandarmeria wojskowa wspiera Komendę Stołeczną Policji w działaniach zmierzających do identyfikacji ofiar katastrof. Wszystkie te działania będą realizowane zgodnie z procedurami opracowanymi przez Interpol. Są to procedury międzynarodowe, spójne z innymi służbami, tak, żeby na miejscu katastrof o dużym zasięgu można było sprawnie i dobrze identyfikować ofiary - mówił podpułkownik Bartosz Klepczyński, kierownik laboratorium żandarmerii wojskowej.

Działania w ramach ćwiczeń prowadzili też lekarze medycyny sądowej.