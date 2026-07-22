Ćwiczenia „ALARM-26”. W Warszawie prawdopodobnie doszło do usterki systemu

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Podczas wtorkowych ćwiczeń „ALARM-26” w Warszawie prawdopodobnie doszło do usterki systemu alarmowania – dowiedział się reporter RMF FM Jakub Rybski. Choć Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało po południu co najmniej dwa komunikaty o tym, że ćwiczenia już się zakończyły, ostatnie sygnały wybrzmiały w Warszawie również po godz. 21:00.

Jak tłumaczy się Rządowe Centrum Bezpieczeństwa?

Wtorkowe ćwiczenia „ALARM-26” zaplanowane były w godz. 7:00-19:00. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) wysłało co najmniej dwa komunikaty po 13:00 i po 15:00 o tym, że ćwiczenia już się zakończyły. Alerty te zostały wysłane po informacji od służb, że zakończyła się aktywna faza ćwiczeń z wykorzystaniem syren alarmowych – informuje reporter RMF FM Jakub Rybski.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przyznaje, że po godz. 21:00 w Warszawie rzeczywiście uruchomiono modulowany sygnał ostrzegawczy oznaczający alarm, ale nie był to już element ćwiczeń. Najprawdopodobniej doszło do usterki technicznej.

Aktualnie badamy, co było przyczyną tego uruchomienia. Bierzemy kilka scenariuszy pod uwagę, w tym najbardziej prawdopodobny, czyli usterka techniczna – mówił rzecznik RCB Piotr Błaszczyk w rozmowie z reporterem RMF FM.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ustala też, kto odpowiada za tę usterkę.