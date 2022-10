W Konstancinie-Jeziornej na powierzchni konsekrowanej hostii pojawiła się zmiana w kolorze czerwonym. Hostię zbadają specjaliści pod kątem znalezienia odpowiedzi na pytanie, co spowodowało nietypową zmianę – powiedział rzecznik archidiecezji warszawskiej ks. Przemysław Śliwiński.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do zdarzenia doszło w kaplicy domu rekolekcyjnego "Dobry Zakątek" w Konstancinie-Jeziornej. Księdzu wypadła z ręki konsekrowana hostia. Zgodnie z procedurą została ona umieszczona w naczyniu liturgicznym wypełnionym wodą o nazwie vasculum, aby się rozpuściła. Po pewnym czasie okazało się, że na powierzchni hostii pojawiła się zmiana w kolorze czerwonym.



Zapytany o tę sprawę ks. Śliwiński potwierdził, że opisywana hostia trafiła do kurii metropolitalnej warszawskiej i jest tam przechowywana w kaplicy, w tabernakulum, ponieważ bez względu na wyniki badań mamy do czynienia z hostią konsekrowaną.



Wkrótce zostanie zbadana przez specjalistów pod kątem znalezienia odpowiedzi na pytanie, co spowodowało tę nietypową zmianę - powiedział rzecznik archidiecezji warszawskiej.

W ciągu 10 lat 2 podobne przypadki

Przyznał, że w ostatnich 10 latach do warszawskiej kurii zostały zgłoszone dwa podobne przypadki.



Doświadczenia z przeszłości nakazują ostrożność, dyskrecję i ciszę, która w tym wypadku została niestety naruszona. Prowadzone wówczas badania wykluczyły prawdziwość cudu eucharystycznego, wykazując obecność pewnych form grzybów na obu badanych wówczas hostiach - stwierdził ks. Śliwiński.



Zdaniem ks. Śliwińskiego fakt ten powinien duszpasterzom w pierwszej kolejności nakazywać dyskrecję i ostrożność.



Propagowanie pewnej hipotezy przed wyjaśnieniem zjawiska, ze stosowaniem języka warunkowego: "gdyby to była prawda", "jeśli cud się potwierdzi", to zachowanie teologicznie i duszpastersko nieodpowiedzialne. Pamiętajmy, że największy cud eucharystyczny to według wiary katolickiej każda msza święta, podczas której chleb staje się Ciałem Chrystusa - zastrzegł.