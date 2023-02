Kolejne szpitale w centralnej Polsce rezygnują z ograniczeń odwiedzin pacjentów. To efekt malejącej liczby infekcji, przede wszystkim zachorowań na grypę.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Ograniczenia zniosły m.in. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku i Mazowiecki Szpital Specjalistyczny w Radomiu. Dodatkowe restrykcje wciąż są aktualne w lecznicach w Siedlcach i Ostrołęce.

Odwiedziny możliwe są wyłącznie za zgodą ordynatora oddziału lub lekarza dyżurnego. Jednocześni przypominamy, że osoby wchodzące do Szpitala zobowiązane są do dezynfekcji rąk, stosowania maseczki osłaniającej usta i nos oraz pozostawienia odzieży wierzchniej w szatni - informuje dyrekcja Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach.

W Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym w Ostrołęce odwiedziny u pacjentów mają być skrócone do niezbędnego minimum.

W ostatnich dziewięciu dniach stycznia w Polsce potwierdzano średnio dziennie około 25. tysięcy infekcji grypowych i grypopodobnych. To spadek o ok. 40 procent w porównaniu do początku 2023 roku. Do szpitali trafiło w tym czasie ponad półtora tysiąca osób z objawami infekcji.

Epidemiolodzy przewidują, że trend spadkowy dotyczący liczby zachorowań utrzyma się w najbliższych tygodniach. Według resortu zdrowia, kolejny wzrost liczby infekcji, wśród nich zakażeń koronawirusem, czeka nas na przełomie lutego i marca.