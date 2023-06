Za cztery lata między Łodzią a Warszawą ma być gotowe największe lotnisko w Polsce, czyli Centralny Port Komunikacyjny. Rok później, w 2028 roku, z portu mają korzystać pierwsi pasażerowie. Dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz pojechał do mazowieckiego Baranowa, gdzie ma powstać to megalotnisko, by sprawdzić, jakie nastroje i emocje związane z tą inwestycją towarzyszą mieszkańcom i na jakim etapie są przygotowania do rozpoczęcia budowy lotniska.

W tym miejscu w Baranowie - według zapowiedzi rządu - ma powstać Centralny Port Komunikacyjny / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Spółka Centralny Port Komunikacyjny w ramach pierwszego etapu kupiła do tej pory mniej niż 1/5 gruntów, na których między Łodzią a Warszawą ma zostać wybudowane największe lotnisko w Polsce. To dokładnie 430 z 2155 hektarów trzech mazowieckich gmin: Teresin, Wiskitki i Baranów.

W kwietniu zakończył się etap przyjmowania zgłoszeń do Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN) od mieszkańców, którzy chcieli sprzedać nieruchomości na obszarze pierwszego etapu projektowanego lotniska CPK. Trwa wciąż nabór na terenach, które będą potrzebne dla kolejnych etapów lotniska, węzła kolejowego i inwestycji towarzyszących.

Najnowsze dane wskazują, że spółka kupiła około 650 hektarów. W sumie do projektu zgłosiło się ponad 1200 właścicieli. Pierwszy etap lotniska ma zajmować powierzchnię 2155 hektarów. Około 60 hektarów oczekuje na akt notarialny, a negocjacje dotyczą około 1100 hektarów. Spółka CPK podkreśla, że w procesie Programu Dobrowolnych Nabyć jest 80 proc. zabudowanych nieruchomości terenu lotniska CPK.

CPK ma obsługiwać rocznie nawet 40 milionów osób i ma powstać m.in. na terenie mazowieckiej wsi Baranów w powiecie grodziskim / Michał Dobrołowicz / RMF FM

"Na terenie inwestycji trwają już rozbiórki, a w tym roku zaczną się przygotowawcze prace budowlane" - podkreśla w informacji przekazanej naszemu dziennikarzowi rzecznik spółki CPK Konrad Majszyk.

"Dlaczego tu jest tak spokojnie?"

Zastanawia nas, dlaczego tu się nic nie dzieje. Jest cicho, spokojnie, od czasu do czasu widzimy sprzątanie niektórych terenów czy przelatującego drona, pojawiały się stacje meteorologiczne, były robione pomiary, ale żyjemy normalnie. Wiele osób sprzedało grunty, rząd je kupił i wydaje się, że to stanęło w miejscu. Brakuje nam informacji, gdzie szukać wiarygodnych wiadomości o CPK. Nie wszyscy korzystają z internetu, niektórzy nie mają czasu, bo pracują w polu. Nie wiemy, gdzie lotnisko ma powstać, granice były przesuwane, nie wiadomo było, czy obejmą Stanisławów, Kaski, trochę oszczędzono część terenu, ale my do końca nie wiemy. I nie wierzymy w te zapewnienia, że do 2027 roku lotnisko będzie gotowe - tak rządowe plany komentują w rozmowie z RMF FM mieszkańcy Baranowa.

Kto dostał pieniądze za sprzedaż gruntów?

Z najnowszych danych, jakie nasz dziennikarz uzyskał w spółce CPK, wynika, że ok. 350 właścicieli objętych Programem Dobrowolnych Nabyć otrzymało od spółki CPK przelewy z tytułu zawartych transakcji.

Najnowsze dane wskazują, że spółka CPK kupiła około 650 hektarów pod budowę megalotniska / Michał Dobrołowicz / RMF FM

"Kolejnych 45 właścicieli podpisało akty notarialne i czeka na przelewy, które są kwestią kolejnych dni. Przyjęliśmy dla PDN zasadę, że wypłata w wysokości 100 proc. kwoty następuje w terminie do 21 dni od zawarcia umowy sprzedaży w przypadku nieruchomości zamieszkałych, a dla tych niezamieszkałych maksymalnie do 30 dni. Procedura różni się, jeśli nieruchomość jest obciążona hipoteką. Wtedy podpisujemy umowę przedwstępną, a do banku kierowany jest przelew na spłatę kredytu. Po wystawieniu przez bank zaświadczenia o spłacie kredytu i zgodzie na wykreślenie hipoteki podpisujemy z właścicielem umowę z terminem do 21 dni na wypłatę reszty kwoty" - informuje nas spółka CPK.

Według rządowych planów, w trzecim kwartale tego roku, najprawdopodobniej w sierpniu, w Baranowie ma zostać wbita pierwsza, symboliczna łopata pod budowę lotniska. Będzie mogło się to wydarzyć oczywiście na terenie działek, które spółka CPK już kupiła od właścicieli, w ramach Programu Dobrowolnych Nabyć.