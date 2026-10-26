Ciężarówka zniszczyła sieć trakcyjną w Warszawie. Ruch wstrzymany

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W poniedziałek po południu doszło do poważnej awarii w okolicach ul. Broniewskiego i Krasińskiego w Warszawie. Ruch tramwajów został wstrzymany po tym, jak samochód ciężarowy z rozłożonym żurawiem przenośnym zerwał sieć trakcyjną.

Linie tramwajowe na objazdach

W wyniku awarii, linie tramwajowe 16, 19, 22, 28 oraz 33 zostały skierowane na trasy objazdowe - informują Tramwaje Warszawskie.

Dla pasażerów uruchomiono autobusową linię zastępczą kursującą na trasie Rondo „Radosława” - Piaski.

Służby techniczne przystąpiły do usuwania skutków zdarzenia.

„Na miejsce zostały skierowane wszystkie dostępne załogi pogotowia sieciowego. Robimy wszystko, by przywrócić w tym miejscu ruch” - zapewniają przedstawiciele służb.

Jak wynika z ustaleń, do zdarzenia doszło z powodu błędu kierowcy ciężarówki, który nie złożył ramienia HDS przed wjazdem na torowisko. To kolejny w ostatnim czasie przypadek, gdy nieostrożność kierowców pojazdów ciężarowych prowadzi do poważnych utrudnień w ruchu miejskim.

Naprawa uszkodzonej infrastruktury potrwa co najmniej do wtorkowego poranka. Do tego czasu pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami i korzystać z komunikacji zastępczej.