Ciężarówka zniszczyła sieć trakcyjną w Warszawie. Ruch wstrzymany

Linie tramwajowe na objazdach
W wyniku awarii, linie tramwajowe 16, 19, 22, 28 oraz 33 zostały skierowane na trasy objazdowe - informują Tramwaje Warszawskie.
Dla pasażerów uruchomiono autobusową linię zastępczą kursującą na trasie Rondo „Radosława” - Piaski.
Służby techniczne przystąpiły do usuwania skutków zdarzenia.
„Na miejsce zostały skierowane wszystkie dostępne załogi pogotowia sieciowego. Robimy wszystko, by przywrócić w tym miejscu ruch” - zapewniają przedstawiciele służb.
Jak wynika z ustaleń, do zdarzenia doszło z powodu błędu kierowcy ciężarówki, który nie złożył ramienia HDS przed wjazdem na torowisko. To kolejny w ostatnim czasie przypadek, gdy nieostrożność kierowców pojazdów ciężarowych prowadzi do poważnych utrudnień w ruchu miejskim.
Naprawa uszkodzonej infrastruktury potrwa co najmniej do wtorkowego poranka. Do tego czasu pasażerowie muszą liczyć się z utrudnieniami i korzystać z komunikacji zastępczej.