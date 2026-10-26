Wjechał na cmentarz i zniszczył nagrobki. Groźny wypadek na Lubelszczyźnie

RMF24

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Groźnie wyglądający wypadek w miejscowości Uhrusk w gminie Wola Uhruska (woj. lubelskie). Kierujący samochodem marki Volvo 40-latek z powiatu chełmskiego stracił panowanie nad pojazdem na skrzyżowaniu i uderzył w ogrodzenie cmentarza, niszcząc przęsła oraz pięć nagrobków.

Do zdarzenia doszło w niedzielę ok. godz. 8.00. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, mężczyzna nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze.

Po przejechaniu przez skrzyżowanie zakończył jazdę na ogrodzeniu cmentarza. Na szczęście kierowca wyszedł z tego zdarzenia bez szwanku. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy.

W wyniku zdarzenia uszkodzone zostało jednak ogrodzenie cmentarza oraz pięć nagrobków. Służby porządkowe zabezpieczyły miejsce wypadku, a sprawca został ukarany mandatem.

Apel o ostrożność na drogach

Służby apelują, żeby szczególnie w okresie jesiennym - ze względu na mokry asfalt - pamiętać o wydłużonej drodze hamowania.

Należy więc zdjąć nogę z gazu, dostosowywać prędkość do warunków na drodze i zachować większy odstęp od poprzedzającego pojazdu.

Fot. Policja we Włodawie