Wjechał na cmentarz i zniszczył nagrobki. Groźny wypadek na Lubelszczyźnie

Do zdarzenia doszło w niedzielę ok. godz. 8.00. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, mężczyzna nie dostosował prędkości do warunków panujących na drodze.
Po przejechaniu przez skrzyżowanie zakończył jazdę na ogrodzeniu cmentarza. Na szczęście kierowca wyszedł z tego zdarzenia bez szwanku. Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy.
W wyniku zdarzenia uszkodzone zostało jednak ogrodzenie cmentarza oraz pięć nagrobków. Służby porządkowe zabezpieczyły miejsce wypadku, a sprawca został ukarany mandatem.
Apel o ostrożność na drogach
Służby apelują, żeby szczególnie w okresie jesiennym - ze względu na mokry asfalt - pamiętać o wydłużonej drodze hamowania.
Należy więc zdjąć nogę z gazu, dostosowywać prędkość do warunków na drodze i zachować większy odstęp od poprzedzającego pojazdu.