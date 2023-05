Do policyjnego aresztu trafił 40-latek, który korespondując z małoletnią nalegał na spotkanie i przesłanie przez nią jej nagich zdjęć. Dzięki czujnej i odpowiedzialnej reakcji rodzica nie doszło do spotkania, ani przesłania fotografii. Mężczyzna został zatrzymany przez garwolińskich policjantów i usłyszał zarzut tzw. elektronicznej korupcji seksualnej małoletniego. Grozi mu do 2 lat więzienia.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie zatrzymali 40-latka, który na przełomie lutego i marca za pośrednictwem popularnego komunikatora nawiązał kontakt z małoletnią poniżej 15 roku życia. Mężczyzna chciał, żeby dziewczynka przesłała mu swoje nagie zdjęcia i nalegał na spotkanie. Dzięki czujności i odpowiedzialnej reakcji rodzica, który przerwał korespondencję, do przekazania zdjęć, ani do spotkania nie doszło. Policjanci próbując ustalić tożsamość sprawcy zatrzymali 40-letniego mężczyznę, zabezpieczyli też jego sprzęt elektroniczny. Mężczyzna usłyszał zarzut . Grozi mu do dwóch lat więzienia.

