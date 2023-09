Jest zmiana terminu zakończenia budowy drugiej linii metra. Jak dowiedział się reporter RMF MAXX Przemek Mzyk podpisany został aneks do umowy z wykonawcą inwestycji. Zmieniają się zarówno wartość kontraktu, jak i data jego zakończenia.

Budowa drugiej linii metra / Przemysław Mzyk / RMF MAXX

Aneks wynika z okoliczności, niemożliwych do przewidzenia okoliczności. W trakcie realizacji umowy doszło do przedłużenia procedur administracyjnych przy wydawaniu pozwolenia na budowę, co uniemożliwiło wykonawcy rozpoczęcie prac. Doszło też do pandemii SARS-CoV2 i wybuchu wojny na Ukrainie, co skutkowało nadzwyczajnym wzrostem cen materiałów - powiedziała RMF MAXX rzeczniczka prasowa Metra Warszawskiego Anna Bartoń.

Jakie będę konsekwencje? Budowa drugiej linii metra będzie droższa o 650 mln złotych, wartość kontraktu podniesiono z 1,3 mld złotych netto do 1,95 mld, a termin zakończenia inwestycji przesunięto z końca kwietnia 2024 roku na 11 października 2025 roku.

Bartoń przypomniała, że rozpoczęty w 2018 roku kontrakt jest prowadzony w trybie "zaprojektuj i buduj". 4-kilometrowy odcinek drugiej linii warszawskiego metra obejmuje 3 stacje: Lazurowa, Chrzanów i Karolin.

Obecnie prowadzone są prace konstrukcyjne na wszystkich trzech stacjach jednocześnie i budowa hal elektrowozowni na stacji techniczno-postojowej.