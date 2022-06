W Sądzie Okręgowym w Warszawie ogłoszony został wyrok w sprawie zabójstwa 16-letniej Kornelii. Zarówno Patryk B., jak i Martyna S. zostali skazani na 25 lat pozbawienia wolności.

W Sądzie Okręgowym w Warszawie ogłoszony został wyrok w sprawie zabójstwa 16-letniej Kornelii. Dziewczyna została w lutym 2020 roku zabita w lesie pod Konstancinem, gdzie zwabiła ją para oskarżonych.

W ogłoszonym wyroku przez sędziego Janusza Zalewskiego, sąd uznał Patryka B. winnego zabójstwa 16-latki i wymierzył mu karę 25 lat pozbawienia wolności. Podobnie na 25 lat więzienia sąd skazał Martynę S. Jest to najwyższa możliwa kara, z uwagi na fakt, że w czasie popełnienia zbrodni nie ukończyła 18 lat.



Do zabójstwa 16-letniej Kornelii doszło 11 lutego 2020 roku w lesie przy rezerwacie Łęgi Oborskie, gdzie dzień wcześniej Patryk B. wykopał grób. Kornelia została zwabiona na miejsce pod pretekstem świętowania urodzin Martyny S.



Gdy już cała trójka była na miejscu, w pewnym momencie Patryk B. wymierzył do Kornelii z wiatrówki i oddał strzał, ale broń nie wypaliła. Chwilę później mężczyzna zaczął dusić Kornelię zgiętym łokciem. Ofiara próbowała wyswobodzić się z uścisku. Wtedy do szamotaniny miała włączyć się Martyna S., która naładowała wiatrówkę śrutem i trzykrotnie strzeliła do pokrzywdzonej, powodując obrażenia głowy. Ciało nastolatki zostało wrzucone do dołu, a następnie zakopane.



Zwłoki Kornelii odnaleziono 26 kwietnia 2020 r., ponad dwa miesiące po jej zaginięciu.