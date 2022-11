Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie we współpracy z Pawilonem Edukacyjnym Kamień zaprasza na bezpłatne warsztaty z behawiorystką. Ich uczestnicy będą mogli nauczyć się m.in., jak funkcjonować w domu z psem ze schroniska.

Schronisko Na Paluchu (zdj. arch.) / Tomasz Gzell / PAP

Warsztaty rozpoczną się w sobotę 19 listopada o godz. 15. Poruszone zostaną następujące tematy: sposoby komunikowania się psów z otoczeniem, komunikaty werbalne i niewerbalne, sygnały uspokajające. Behawiorysta odpowie także na każde nurtujące właścicieli pytania.

Podczas spotkania właściciele będą mogli pogłębić swoją wiedzę na temat psów i nauczyć się tego jak się z nimi porozumiewać - tłumaczy w rozmowie z RMF FM Henryk Strzelczyk, dyrektor schroniska na Paluchu. Warsztaty są szczególnie ważne dla osób, które dopiero co adoptowały zwierzaka ze schroniska. Te psy potrzebują szczególnej opieki. Często te psiaki to skrzywdzone przez człowieka istoty, którym adaptacja do nowego środowiska zajmuje sporo czasu. Dlatego wprowadzając je do nowego domu, musimy być niezwykle cierpliwi. Podczas tych warsztatów pokażemy właścicielom, jak to zrobić - dodaje.

Liczba miejsc jest ograniczona. Obowiązują zapisy. Swoje zgłoszenie należy wysłać na adres: promocja@aarciszuknapaluchu-waw-pl.