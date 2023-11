To może być koszmary poranek dla pasażerów WKD. Na środowy poranek zaplanowany jest strajk pracowników tego podmiejskiego przewoźnika. Między 6.00 a 8.00 ruch pociągów ma zostać całkowicie wstrzymany.

/ Przemysław Mzyk / RMF MAXX

To nie jest dobra informacja dla pasażerów. Maszyniści Warszawskiej Kolei Dojazdowej zorganizują w środę o poranku strajk ostrzegawczy. Zarząd WKD nie zgodził się na żądania związkowców podczas dzisiejszego spotkania mediacyjnego -informuje reporterka RMF FM.

Szykują się spore utrudnienia w porannym szczycie komunikacyjnym. Pomiędzy godziną 6 a 8 raną maszyniści nie będą wykonywać swoich obowiązków służbowych, w związku z czym popularna wśród mieszkańców "WuKaDka" nie dowiezie do pracy tysięcy pracowników.

Pracodawca nie zgodził się na żądane przez maszynistów podwyżki w tym roku.

Jedyną propozycją pracodawcy było to, że od przyszłego roku, od 1 kwietnia nastąpi wzrost wynagrodzenia o 500 zł dla wszystkich pracowników, my oczekujemy wzrostu jeszcze w tym roku do uposażenia zasadniczego - powiedział reporterce RMF FM tuż po zakończeniu mediacji wiceprezydent Związku Zawodowego Maszynistów Kolejowych w Polsce - Sławomir Centkowski.





Kolejne spotkanie mediacyjne - 28 listopada. Jeśli znów nie dojdzie do porozumienia, możliwy będzie strajk generalny.