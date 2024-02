Na ulicy Kobiałka na warszawskiej Białołęce doszło do awarii wodociągowej. Trzy linie autobusowe zostały skierowane na trasy objazdowe. Wodociągowcy przewidują, że jeszcze dzisiaj uda im się usunąć awarię.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Rzecznik Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Marek Smółka poinformował, że w środę w godzinach popołudniowych podczas prac na sieci kanalizacyjnej na ul. Kobiałka doszło do uszkodzenia magistrali wodociągowej o śr. 300 mm, biegnącej w pasie jezdni.

W związku z tym na czas wykonywania prac naprawczych na magistrali, oba pasy jezdni zostały zajęte na odcinku ok. 20 metrów. Na ten czas kursujące tam autobusy trzech linii zostały przekierowane na inne trasy. Konieczne było także wyłączenie zasilania w wodę odcinka magistrali, co wiąże się z czasowym wstrzymaniem dostaw wody do 15 budynków jednorodzinnych. Do dyspozycji mieszkańców podstawiliśmy beczkowóz - przekazał.

Rzecznik podkreślił, że wodociągowcy pracują intensywnie nad naprawą, by skrócić uciążliwości do minimum. Przewidujemy, że jeśli nie wystąpią dodatkowe okoliczności, uda nam się usunąć awarię jeszcze dziś - dodał.

Zarząd Transportu Miejskiego przekazał, że z powodu awarii wodociągowej na ulicy Kobiałka autobusy linii 120, 314 i 326 zostały skierowane na trasy objazdowe.