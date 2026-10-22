Atak nożownika przy Nowogrodzkiej w Warszawie

RMF24

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Jedna osoba została ranna w ataku nożownika w okolicy ul. Nowogrodzkiej w centrum Warszawy. Trwa obława na napastnika.

Jak informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, policjanci chwilę po godz. 12 otrzymali informacje, że na Nowogrodzkiej, koło Novotelu doszło do ataku na mężczyznę.

Już po kilku minutach na miejsce przyjechał patrol policji. Świadkowie zeznali, że napastnik o ciemnej karnacji doskoczył do innego mężczyzny i użył noża. Ranny mężczyzna wymagał natychmiastowej pomocy lekarskiej. Wezwano do niego pogotowie ratunkowe. Ranny został przetransportowany do szpitala.

Teraz trwa obława. W akcję zaangażowano znaczne siły policji. W centrum działają funkcjonariusze pionów kryminalnego i prewencji. Policjantów wspomagają psy tropiące.

Informację o ataku nożownika jako pierwsza podała Wirtualna Polska.