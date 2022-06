Przy bramie wjazdowej do PKN Orlen w Płocku został zaatakowany ochroniarz - taką wiadomość otrzymaliśmy na Gorącą Linię RMF FM. Informację o ataku nożownika potwierdził reporter RMF FM Maciej Sztykiel. Według naszych ustaleń ranny mężczyzna został przewieziony do szpitala w stanie ciężkim. Napastnika ujęto, a w jego samochodzie znaleziono broń i dwa granaty.

Zdjęcie ilustracyjne / RMF FM

Jak wynika z naszych informacji, do ataku na ochroniarza doszło przed godziną 5 przed bramą wjazdową do PKN Orlen w Płocku w woj. mazowieckim. Napastnik miał podjechać samochodem, wysiąść z niego, podejść do ochroniarza i wtedy ugodzić go nożem.

Gdy całą sytuację zauważyli inni ochroniarze, natychmiast ruszyli w stronę mężczyzny. Po chwili go obezwładnili.

Na miejsce od razu została wezwana policja. Mundurowi zatrzymali 42-latka.

Informacje o incydencie potwierdził PKN Orlen. "Potwierdzamy, że dzisiaj w godzinach porannych doszło do incydentu, w wyniku którego ranny został pracownik ORLEN Ochrony. Poszkodowanemu niezwłocznie udzielono pomocy, służby Koncernu zadziałały zgodnie z procedurami. Do zdarzenia doszło poza terenem Zakładu Produkcyjnego PKN ORLEN w Płocku. Obecnie odpowiednie organy ścigania prowadzą działania wyjaśniające. PKN ORLEN jest w kontakcie z rodziną poszkodowanego pracownika ORLEN Ochrony" - czytamy w komunikacie firmy.

42-latek zachowywał się irracjonalnie

Według naszych informacji napastnik zachowywał się nieracjonalnie. Miał twierdzić, że jest żołnierzem sił specjalnych i wykonuje rozkazy.

W jego samochodzie znaleziono broń krótką, a także dwa granaty - prawdopodobnie hukowe.

Pokrzywdzonego ochroniarza w stanie ciężkim przewieziono do szpitala.