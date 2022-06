Z aktualnych ustaleń wynika, że mężczyzna, który zaatakował ochroniarza przed zakładem PKN Orlen leczył się psychicznie – przyznaje płocka prokuratura rejonowa. Wiemy coraz więcej o ataku nożownika, do którego doszło o poranku w Płocku. Całe zdarzenie zostało nagrane przez kamery monitoringu.

Sprawca ma zostać dziś przesłuchany / Mazowiecka Policja /

Potwierdziły się informacje RMF FM dotyczące napastnika, który dziś ugodził nożem ochroniarza przed zakładem PKN Orlen przy ulicy Chemików w Płocku. Mężczyzna to 42-letni mieszkaniec Płocka. W trakcie mężczyzna zachowywał się nieracjonalnie. Podawał, że jest żołnierzem służb specjalnych i wykonuje rozkaz - podkreśliła prokurator Małgorzata Orkwiszewska z prokuratury rejonowej w Płocku.

Orkwiszewska przyznała też, że według aktualnych ustaleń mężczyzna "leczył się psychicznie".

Na razie nie wiadomo, jakie były motywy działania mężczyzny. Prokuratura nie podała też na razie informacji o tym, czy 42-latek był karany. Wiadomo natomiast, że nożownik w trakcie ataku był trzeźwy. Pobrana została od niego krew do badań na zawartość środków odurzających w organizmie.

Śledczy przeszukali już samochód 42-latka. Znaleźli w nim atrapę broni i petardy hukowe. Planowane jest także przeszukanie mieszkania mężczyzny.

Nożownik zostanie przesłuchany prawdopodobnie dzisiaj.

Ustalić dokładny przebieg wydarzeń pomoże z pewnością materiał z monitoringu. Całe zdarzenie zostało nagrane przez kamery monitoringu - podkreśliła prokurator.

Co wiemy o zaatakowanym mężczyźnie?

W szpitalu przebywa ochroniarz, którego zaatakował 42-latek. Mężczyzna został ugodzony w udo, plecy i klatkę piersiową.

Jego stan jest ciężki, ale stabilny - podkreśliła Orkwiszewska.

Atak nożownika przed PKN Orlen

Do ataku na ochroniarza doszło przed godziną 5 przed bramą wjazdową do PKN Orlen w Płocku w woj. mazowieckim. Napastnik miał podjechać samochodem dostawczym, wysiąść z niego, podejść do ochroniarza i wtedy ugodzić go nożem w klatę piersiową i plecy.

Gdy całą sytuację zauważyli inni ochroniarze, natychmiast ruszyli w stronę mężczyzny. Po chwili go obezwładnili.

Na miejsce od razu została wezwana policja. Mundurowi zatrzymali 42-latka.