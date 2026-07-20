Atak dzika w Warszawie. Mieszkaniec ugryziony na własnej posesji

RMF24

Groźny atak dzika w Warszawie. W stołecznej dzielnicy Wawer mężczyzna został ugryziony przez dzika na terenie swojej posesji i trafił do szpitala. Ze względu na zagrożenie dla mieszkańców służby podjęły decyzję o uśpieniu zwierzęcia.

Atak dzika w Wawrze

Według relacji „Miejskiego Reportera” mężczyzna wyszedł w niedzielę na teren swojej posesji, by wyrzucić śmieci i w pobliżu śmietnika niespodziewanie natknął się na dzika. Próbował odstraszyć zwierzę, jednak zamiast uciec, dzik zachował się agresywnie i zaatakował go w nogę.

Na miejsce skierowano policję, ratowników medycznych oraz pracowników Lasów Miejskich. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala, gdzie udzielono mu pomocy medycznej.

Służby uśpiły agresywnego dzika

Podczas prowadzonej interwencji zwierzę cały czas przebywało w pobliżu posesji i miało stwarzać realne zagrożenie zarówno dla okolicznych mieszkańców, jak i pracujących na miejscu służb.

W związku z tym podjęto decyzję o uśpieniu dzika. Ciało zwierzęcia zostało zabezpieczone i przekazane do utylizacji zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Atak dzika na roczne dziecko w Krakowie. Mieszkańcy żyją w strachu ​W czwartek po południu na krakowskim osiedlu Kliny-Zacisze doszło do niebezpiecznego incydentu z udziałem dzików. Jak dowiedział się reporter RMF FM Paweł Konieczny, dziś po południu locha zaatakowała wózek z rocznym dzieckiem. Konieczne było…

Jak zachować się podczas spotkania z dzikiem?

Obecność dzików w miastach nie jest nowym zjawiskiem. Zwierzęta coraz częściej pojawiają się na osiedlach, w parkach czy w pobliżu zabudowań, poszukując pożywienia.

Eksperci przypominają, że podczas spotkania z dzikiem należy przede wszystkim zachować spokój i nie próbować go płoszyć ani do niego podchodzić. Najlepiej powoli się oddalić, nie wykonując gwałtownych ruchów.

Dziki, zwłaszcza gdy czują się zagrożone lub bronią młodych, mogą być niebezpieczne. Dlatego każdą taką sytuację warto traktować z dużą ostrożnością.