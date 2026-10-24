Areszt dla Hindusa, który w Warszawie zaatakował tasakiem 58-latka

37-latek został zatrzymany po kilkugodzinnej obławie.
Podobnie jak w prokuraturze, mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Odmówił składania wyjaśnień. Sąd uznał, że zachodzi obawa mataczenia w tej sprawie, ucieczki i w inny sposób utrudniania postępowania, co nie jest iluzoryczne, biorąc pod uwagę wysoką karę, która grozi za tego typu przestępstwo - wyjaśnia Piotr Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.
Stan rannego 58-latka jest ciężki, ale stabilny.
Motyw ataku przy ul. Nowogrodzkiej wciąż nie jest znany.