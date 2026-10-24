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Areszt dla Hindusa, który w Warszawie zaatakował tasakiem 58-latka

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 24 października (17:56)

Jest tymczasowy, trzymiesięczny areszt dla 37-letniego obywatela Indii - sprawcy brutalnego ataku w centrum Warszawy. Mężczyzna w czwartek ciężko ranił ostrym narzędziem swojego 58-letniego rodaka.

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Areszt dla Hindusa, który w Warszawie zaatakował tasakiem 58-latka
Zdjęcie z miejsca ataku (fot. Leszek Szymański) /PAP

37-latek został zatrzymany po kilkugodzinnej obławie.

Podobnie jak w prokuraturze, mężczyzna nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Odmówił składania wyjaśnień. Sąd uznał, że zachodzi obawa mataczenia w tej sprawie, ucieczki i w inny sposób utrudniania postępowania, co nie jest iluzoryczne, biorąc pod uwagę wysoką karę, która grozi za tego typu przestępstwo - wyjaśnia Piotr Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Stan rannego 58-latka jest ciężki, ale stabilny. 

Motyw ataku przy ul. Nowogrodzkiej wciąż nie jest znany.


 


Źródło: RMF24
Tagi: atak

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